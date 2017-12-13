Встановлення газобалонного устаткування пов'язане в першу чергу із бажанням заощадити. Але чи завжди установка ще однієї паливної системи буде вигідною автомобілісту і чи не призведе втручання в конструкцію автомобіля до додаткових витрат? Перерахуємо недоліки ГБО.

Давайте спробуємо розібратися з численними питаннями, які виникають практично у всіх, хто готується поставити газ на свій автомобіль. Які недоліки є в ГБО?

Ймовірно, слід виходити з того, що сучасний автомобіль є готовим і самодостатнім продуктом. Не полінуйтеся і знайдіть в Інтернеті інформацію про те, скільки витратив автовиробник на створення саме вашого автомобіля. Як правило, це сотні мільйонів або навіть мільярди доларів. Природно, частина цієї суми пішла на оплату праці кращих інженерів світу. Повірте, вони не дарма їдять свій хліб.

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В реальному житті ми часто спостерігаємо картину, коли сусід по гаражу, механік найближчого СТО або працівник газової колонки з піною на губах доводять, що встановлення ГБО не завдає ніякої шкоди автомобілю. А дипломовані інженери, які здатні розробити двигун "з чистого аркуша", чомусь мовчать. Точніше, мовчки створюють двигуни, призначені для роботи на рідкому паливі.

Так, деякі виробники комплектують свої автомобілі заводськими газовими установками, але вартість такого роду ГБО в кілька разів вище, ніж встановлення "газу" в будь-якому гаражному кооперативі. І на те є всі підстави.

1. Пошкодження кузова

Встановлення ГБО впливає не тільки на двигун, але і на весь автомобіль в цілому. Кузов є базовою і найдорожчою деталлю автомобіля. Під час встановлення ГБО в ньому свердлять отвори, через які кріпиться газовий балон. Під днищем прокладають газову магістраль і кріплять її, знову таки до кузова. В підкапотному просторі до кузова кріплять газовий редуктор.

Всі ці місця кріплення, як правило, наскрізні і саме в них через кілька років виникають осередки корозії. Рідко хто з установників ГБО "заморочується" антикорозійною обробкою всіх монтажних отворів.

2. Пожежонебезпека

Чутки про те, що газовий балон може вибухнути, найчастіше перебільшені. По-перше, є безліч захисних клапанів і механізмів, які спрацьовують у разі витоку газу. По-друге, сам газовий балон значно міцніший за бензиновий бак. Але наявність "на борту" двох паливних систем і подвоєного запасу палива все ж підвищують пожежонебезпеку. Більше того, якщо обладнаний газом автомобіль вже горить, (з незалежних від ГБО причин) імовірність вибуху і нанесення шкоди оточуючим істотно збільшується.

3. Система охолодження

Особливість конструкції всіх систем ГБО передбачає втручання в систему охолодження двигуна. Саме в місцях підключення газового редуктора до штатної системи охолодження найчастіше виникають проблеми, пов'язані з герметичністю системи охолодження. Пов'язано це в першу чергу з використанням низькоякісних патрубків, хомутів і трійників.

4. Електрика двигуна

Сучасні газові установки мають свій блок управління, але з метою отримання вихідних даних для розрахунку використовують штатні датчики і виконавчі вузли автомобіля. Як правило, інформація береться безпосередньо з бензинових форсунок. Місця неякісного з'єднання проводів часто окислюються і є причиною некоректної роботи ГБО.

5. Впускний колектор

Для одержання паливної суміші газ необхідно змішати з повітрям в певній пропорції. Найчастіше утворення газо-повітряної суміші відбувається у впускному колекторі. Для цього в ньому під час встановлення свердлять додаткові отвори. У випадку некоректної роботи можливі "хлопки" – газо-повітряна суміш загоряється прямо в колекторі. Варто зазначити, що у багатьох сучасних автомобілів впускні колектори пластикові і "хлопки" для них смертельно небезпечні – їх просто розриває.

6. Турбіна

Сучасні турбіновані мотори не довго "живуть" на газі. По-перше, газ має більш високу температуру горіння, а по-друге, горить довше. Виходить, що вихлопні гази двигуна, що працює на газі, мають більш високу температуру. Це підвищує теплове навантаження на гарячу крильчатку турбіни. Ці ж температурні і тимчасові фактори впливають і на ресурс випускних клапанів.

7. Каталізатор

Переважна більшість бензинових автомобілів обладнані каталізатором. Це пристрій, призначений для допалювання всього того, що не встигло згоріти в циліндрі двигуна. Каталізатори бувають різні, але більшість з них має певні температурні обмеження. Якщо температура вихлопних газів дуже висока – каталізатор плавиться і перекриває шлях вихлопним газам.

8. Високі обороти

При високих обертах газова суміш не встигає згоріти в циліндрі і шкодить температурно навантаженим деталям двигуна. Вся справа знову-таки в часі горіння. Так, газ добре себе зарекомендував на низькообертових моторах великого об'єму. При низьких і середніх обертах правильно встановлена і добре налагоджена система ГБО великої шкоди не завдає.

9. Складність обслуговування

Газобалонне обладнання потребує регулярного та якісного сервісного обслуговування. Якщо система другого покоління, встановлена, наприклад, на Lanos може бути відрегульована практично в будь-якому гаражі, більш сучасні системи вимагають від сервісменів більш високої кваліфікації та наявності дорогого обладнання. Обслуговування та налаштування сучасного ГБО роблять далеко не на всіх сервісних станціях. І коштують ці послуги недешево.

10. Відсутність запаски

Іноді газовий балон ставлять замість запаски. Саме запасне колесо в цьому випадку подіти нікуди. Деякі водії возять запаску в багажнику. Багато купують "докатку" або ремонтний балон з піною. Усе це компромісні рішення – той, хто хоч раз ловив на трасі добру яму, знає, що повнорозмірна запаска в далекій дорозі буває дуже потрібна.

Підсумок

Підводячи підсумок, варто спиратися на розрахунки. Для малооб'ємних сучасних автомобілів з невеликим річним пробігом встановлення ГБО, швидше за все виявиться нераціональним. А ось для старих автомобілів з атмосферними двигунами великого об'єму перехід на газ може виявитися вигідним, незважаючи на всі перераховані вище ризики.

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