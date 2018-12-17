Найближчими роками ринок електромобілів зростатиме експоненціально, а значить виникне дефіцит батарей. Німецький концерн робить крок на випередження.

Концерн Daimler до складу якого входить Mercedes-Benz та інші автомобільні марки, готує до виходу обширну лінійку електромобілів Mercedes EQ, котрим знадобиться чимало батарей. Вже зараз концерн закуповує акумулятори на 20 мільярдів доларів.

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Котрий з автовиробників матиме батареї – буде на коні. Це сьогодні розуміють усі. А тому активно скуповують підприємства з видобутку потрібних ресурсів і виробництва батарей. Ціни поступово зростають. А поки рівень дефіциту не досяг критичної точки, Daimler вирушив зробити запаси.

“Наш перехід на електротягу продовжує набирати обертів. Вклавши мільярди євро в розвиток електричного парку і розширення нашої глобальної мережі з постачання батарей, ми робимо наступний крок: купуємо акумуляторні елементи на суму понад 20 мільярдів євро. Ми плануємо випустити в цілому 130 електрифікованих моделей в Mercedes-Benz Cars до 2022 року. Крім того, у нас будуть електричні фургони, автобуси і вантажівки”, – прокоментував крок компанії голова правління Daimler AG і голова Mercedes-Benz Cars Дітер Цетше.

У список 130 електрифікованих моделей входять як електрокари з нової лінійки Mercedes-Benz EQ, що відкриється наступного року з кросовером EQC, а також плагін-гібридні і гібридні автомобілі.

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