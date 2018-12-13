Корейська омпанія представила стратегічний план FCEV Vision 2030 і збирається активно розвивати водневі технології.

Корпорація Hyundai Motor Group, в яку входять автомобільні бренди Hyundai, Kia та Genesis, оприлюднила довгострокові плани, у яких намічений курс на посилення і активний розвиток “водневого суспільства”.

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До 2030 року компанія планує збільшити виробництво силових установок на водневих паливних елементах до 700 тисяч одиниць на рік, а також розвивати нові напрямки, поставляючи такі установки ще й виробникам дронів, кораблів, потягів і навантажувачів.

Hyundai Motor Group разом зі своїми постачальниками має намір інвестувати близько 6,7 мільярдів доларів у дослідження і розширення виробничої бази. Концерн планує побудувати другий завод із серійного виробництва силових установок на водневих паливних елементах.



Фото: силова установка водневого кросовера Hyundai NEXO / Hyundai

На виставці CES 2018 у січні цього року Hyundai представила друге покоління серійного позашляховика NEXO на водневих паливних елементах. Він майже вдвічі ефективніший за перший водневий автомобіль бренду – Tucson FCEV 2013 року. Очікується, що водневий автомобіль Hyundai NEXO другого покоління надійде в продаж у США в січні наступного року з стартовим цінником у 59 500 доларів.

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