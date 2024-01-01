67-річна жителька Волині вперше отримала водійське посвідчення та вправно їздить на "механіці"

Їздити у справах на велосипеді, коли в гаражі без діла стоїть біленький Renault Kangoo, було якось не виправдано. Тож діти вмовили записатися на курси водіїв.

Вчилася сумлінно, розповідає "Суспільне Луцьк". Пані Тетяна регулярно й без пропусків відвідувала заняття та опановувала навички практичної їзди.

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Теорію жінка здала з третьої спроби. До мети йшла наполегливо. Практичні навички здати першого разу не вдалося, але й відступати від мрії не хотіла. Перездала з другого.

Тепер за будь-якої погоди їздить у справах вулицями колишнього райцентру не на велосипеді, а на автомобілі. Хоча і старенька машина, але клопоту не завдає. У молодої водійки Renault Kangoo 2007 року випуску завжди доглянутий, вимитий.

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"Не треба боятися чогось нового у житті. Якщо навіть у підсвідомості десь закралась думка зробити так чи інакше, то вагатися не потрібно, слід йти до своєї мети", – каже пані Підвисоцька.

Попри невеличкий водійський стаж, водить вона сімейний фургончик Kangoo впевнено й акуратно, дотримуючись усіх вимог ПДР. Даються взнаки як отримані на курсах знання, так і власна життєва позиція – робити все правильно, розсудливо і добротно.