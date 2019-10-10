Незважаючи на складну ситуацію з проїздом та постійні пробки у центрі Києва початок вулиці Інститутської (Алею Героїв Небесної Сотні) не будуть відкривати для проїзду автомобілів.

Кілька днів тому екс-директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович був дуже стурбований можливим відкриттям проїзду Алею Героїв Небесної Сотні. Здавалось би така ситуація є нормальною і для вшанування пам’яті загиблих необхідно встановити пам’ятних або меморіал і відкрити вулицю для проїзду авто.

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Втім, столична влада не поспішає відкривати проїзд Алею Героїв Небесної Сотні. Офіційне повідомлення Київської міської державної адміністрації це підтверджує. "Розповсюджена деякими ЗМІ інформація щодо планів столичної влади нібито відкрити для руху транспорту Алею Героїв Небесної Сотні (колишній початок вул. Інститутської) не відповідає дійсності. Ні мер столиці Віталій Кличко, ні жоден з підрозділів КМДА не ініціював подібного рішення", повідомляють на офіційному сайті КГГА.

Навпаки, столичні чиновники виступають за створення пішохідної зони в центрі столиці. Заступник директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Дмитро Рахматуллін висловив своє бачення створення великої пішохідної зони. На його думку вона повинна просинатись від Бессарабському ринку і до монумента Батьківщина-Мати.

Яскравим прикладом, що ілюструє транспортну загрозу пішохідних зони, є досвід створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Зараз Поділ став дуже незручним для проїзду – там постійні пробки. Але, схоже, чиновників така ситуація цілком влаштовує.

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