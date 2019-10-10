Начало улицы Институтской (Аллея Героев Небесной сотни) не будут открывать для проезда автомобилей.

Несколько дней назад экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович был очень обеспокоен возможным открытием проезда по Аллее Героев Небесной сотни.

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Впрочем, столичная власть и не спешит открывать проезд по Аллее Героев Небесной сотни. Официальное сообщение Киевской городской государственной администрации это подтверждает. "Распространенная некоторыми СМИ информация о планах столичной власти якобы открыть для движения транспорта Аллею Героев Небесной сотни (бывшее начало ул. Институтской) не соответствует действительности. Ни мэр столицы Виталий Кличко, ни подразделения КГГА не инициировали подобного решения", – сообщают на официальном сайте КГГА.

Наоборот, столичные чиновники выступают за создание пешеходной зоны в центре столицы. Заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Дмитрий Рахматуллин высказал свое видение создания большой пешеходной зоны. По его мнению она должна начинаться от Бессарабского рынка и до монумента Родина-мать.

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