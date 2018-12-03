Частинка зіркової Америки опинилась в Україні.

Київ вже вкотре обрали для зйомки відеокліпів. Цього разу відео знімали на Дарницькому мосту у столиці.

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Раніше цього року Audi та Lexus зняли рекламне відео в Україні. Нині ж у центрі сюжету опинилась не нова модель автомобіля, а голосиста красуня Майлі Сайрус. У Києві відбулись зйомки кліпу до її нової пісні Nothing Breaks Like a Heart.



Як повідомляє ТопЖир, для зйомок кліпу, що відбувались у жовтні, Дарницький міст на якийсь час навіть перекрили. У музичному відео героїня намагається відірватись від поліції на старому Mercedes-Benz S-Class. За нею ж мчить кавалькада копів та навіть пара гелікоптерів.

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