Якщо на капот безпілотного автомобіля поставити дорожній конус, він вийде з ладу та зупиниться. Допоки до нього не приїде інженер.

Ті з жителів Сан-Франциско, які незадоволені наявністю на їх вулицях безпілотних автомобілів, почали з ними боротися. На відео в TikTok шириться тренд, на якому люди відключають роботаксі за допомогою звичайного дорожнього конуса.

До речі на вулицях Вільнюса також з’явились безпілотні машини

На вулицях Сан-Франциско зараз працюють роботаксі Waymo від Google і Cruise від GM, однак вони почали заважати місцевим водіям. Проблеми були численними: заглохлі автомобілі випадково блокували рух у заторах, заважали службам швидкого реагування і навіть збили собаку. Тобто безпілотні автомобілі зовсім не виявилися кращими за людей-водіїв (а іноді й набагато гіршими). Попри це, обидві компанії, які випробовують роботаксі, намагаються розширити години та площу їх роботи.

Організація активістів під назвою Safe Street Rebel, яка виступає проти автомобілів і прагне повернути вулиці людям, опублікувала цю добірку фотографій людей, які встановлюють дорожні конуси на капоти безпілотних автомобілів, виводячи їх з ладу.

A group of San Franciscans realized that they can disable Waymo and Cruise robotaxis by placing a traffic cone on the vehicle's hood.



They're now encouraging others to do it: "Hell no, we do not consent to this." pic.twitter.com/ZrYhy4OATy — David Zipper (@DavidZipper) July 6, 2023

Активісти зазначають, що самокеровані автомобілі не отримують штрафів, на відміну від живих людей. Заглохлі безпілотні автомобілі, які блокують автобуси та велосипедні доріжки, заважають біднішим людям або тим, хто вирішив від них відмовитись.

Нагадаємо, що безпілотні вантажівки поки що їздять з водіями

Група активістів наполягає на тому, що люди повинні ставити конуси на капоти лише тих автомобілів, в яких немає пасажирів. Конус на капоті не виводить його з ладу зовсім, а лише вводить у “сплячий” режим, поки технічний фахівець не зможе приїхати, щоб зняти конус.

Представник Waymo повідомив, що "такі дії активістів неправильні, це по суті вандалізм, який заохочує небезпечну поведінку на дорогах. Ми будемо повідомляти правоохоронні органи про будь-яке небезпечне втручання до наших транспортних засобів на дорогах загального користування".﻿