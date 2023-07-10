Если на капот беспилотного автомобиля поставить дорожный конус, он выйдет из строя и остановится. Пока к нему не приедет инженер.

Жители Сан-Франциско, недовольные наличием на их улицах беспилотных автомобилей, начали бороться с ними. На видео в TikTok распространяется тренд, на котором люди отключают роботокси с помощью обычного дорожного конуса.

Кстати говоря на улицах Вильнюса также появились беспилотные машины

На улицах Сан-Франциско сейчас работают роботокси Waymo от Google и Cruise от GM, однако они начали мешать местным водителям. Проблемы многочисленны: заглохшие автомобили блокируют движение в пробках, мешают службам быстрого реагирования и даже сбили собаку. То есть беспилотные автомобили совсем не оказались лучше людей-водителей (а иногда и гораздо хуже). Несмотря на это, обе компании, испытывающие роботокси, пытаются расширить часы и площадь их работы.

Организация активистов под названием Safe Street Rebel, выступающая против автомобилей и стремящаяся вернуть улицы людям, опубликовала эту подборку фотографий людей, устанавливающих дорожные конусы на капоты беспилотных автомобилей, выводя их из строя.

A group of San Franciscans realized that they can disable Waymo and Cruise robotaxis by placing a traffic cone on the vehicle's hood.



They're now encouraging others to do it: "Hell no, we do not consent to this." pic.twitter.com/ZrYhy4OATy — David Zipper (@DavidZipper) July 6, 2023

Активисты отмечают, что самоуправляемые автомобили не получают штрафы, в отличие от живых людей. Заглохшие беспилотные автомобили, блокирующие автобусы и велосипедные дорожки, мешают более бедным людям или тем, кто решил от них отказаться.

Напомним, что беспилотные грузовики пока ездят с водителями

Группа активистов настаивает на том, что люди должны ставить конусы на капоты только тех автомобилей, где нет пассажиров. Конус на капоте не выводит его из строя совсем, а только вводит в спящий режим, пока технический специалист не сможет приехать, чтобы снять конус.

Представитель Waymo сообщил, что "такие действия активистов неправильны, это по сути вандализм, поощряющий опасное поведение на дорогах. Мы будем сообщать правоохранительным органам о любом опасном вмешательстве в наши транспортные средства на дорогах общего пользования".﻿