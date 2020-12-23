Ілон Маск пропонував Apple купити Tesla, але тоді над ним лиш посміялись. На момент пропозиції ціна була вдесятеро нижчою за нинішню ринкову вартість.

Ілон Маск заявив у вівторок, що в “найтемніші дні програми Model 3” він звернувся до головного виконавчого директора Apple Тіма Кука, щоб обговорити можливість придбання виробником iPhone компанії Tesla за десяту частину її поточної вартості. Кук відмовився навіть обговорювати цю тему.

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Зважаючи на інформацію про продовження роботи Apple над власними електромобілями, ігнорування пропозиції з придбання Tesla видається нелогічним. Хоча два-три роки тому автовиробник почувався не так впевнено, як зараз і ситуація була дуже нестабільною.

Протягом 2017 та 2018 років Tesla намагалася наростити обсяг виробництва седана Model 3, чи не щодня стикаючись з новими труднощами і Ілон Маск повідомляв інвесторам, що компанія потрапила у “виробниче пекло”, через проблеми з автоматизованими системами виробництва.

Однак з тих пір Tesla подолала проблеми і отримала низку квартальних прибутків. Виробник електричних автомобілів став однією з найцінніших компаній світу, приєднався до списку S&P 500 і загалом почувається добре.

Автомобільні зусилля Apple, відомі як Project Titan, тривали з 2014 року, коли вона вперше почала розробляти власний автомобіль з нуля. Центральним для стратегії компанії щодо автовиробництва є новий тип акумулятора, який може “радикально” зменшити вартість батарейок.