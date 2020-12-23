Илон Маск предлагал Apple купить Tesla, но тогда над ним лишь посмеялись. На момент предложения цена была в десять раз ниже нынешней рыночной стоимости.

Илон Маск заявил во вторник, что в "темные дни программы Model 3" он обратился к главному исполнительному директору Apple Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения производителем iPhone компании Tesla за десятую часть ее текущей стоимости. Кук отказался даже обсуждать эту тему.

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Учитывая информацию о продолжении работы Apple над собственными электромобилями, игнорирование предложения по приобретению Tesla кажется нелогичным. Хотя два-три года назад автопроизводитель чувствовал себя не так уверенно, как сейчас и ситуация была очень нестабильной.

В течение 2017 и 2018 годов Tesla пыталась нарастить объем производства седана Model 3, едва ли не каждый день сталкиваясь с новыми трудностями и Илон Маск сообщал инвесторам, что компания попала в "производственный ад", из-за проблем с автоматизированными системами производства.

Однако с тех пор Tesla преодолела проблемы и получила ряд квартальных доходов. Производитель электрических автомобилей стал одной из самых ценных компаний мира, присоединился к списку S&P 500 и в целом чувствует себя хорошо.

Автомобильные усилия Apple, известные как Project Titan, продолжались с 2014 года, когда она впервые начала разрабатывать собственный автомобиль с нуля. Центральным для стратегии компании по автопроизводству является новый тип аккумулятора, который может "радикально" уменьшить стоимость батареек.