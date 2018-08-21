Голова правління Tesla пояснив, звідки він збирається узяти кошти для приватизації компанії.

Після численних домислів і суперечливих чуток щодо озвученого раніше плану приватизації Tesla глава Ілон Маск прояснив ситуацію і розповів, де знайшов гроші на приватизацію.

Заява Ілона Маска про можливу приватизацію компанії Tesla схвилювала не лише фанатів бренду – цією інформацією зацікавилась Комісія з цінних паперів і бірж США, оскільки слова керівніка Тесли викликали різкі коливання курсів акцій. Акції компанії дорожчали на 11%, потім одразу падали на 5% нижче середньої вартості, потім знову зростали і так протягом кількох днів. А тому від Маска чекали розгорнутих коментарів з цього приводу.

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У заяві, опублікованій на сайті Tesla, Ілон Маск розповів, що останні кілька тижнів веде переговори щодо забезпечення фінансування угоди з представниками Суверенного фонду добробуту Саудівської Аравії. Лідер компанії зазначив, що аравійці вперше звернулись до нього з пропозицією щодо викупу всіх акцій, що знаходяться у вільному обігу, ще на початку 2017 року, однак переговори перейшли в активну фазу лише після того, як Фонд недавно придбав 5% акцій Tesla.

За словами Маска, 31 липня він зустрівся з керуючим директором фонду, на якому останній висловив жаль, що угода досі не укладена. “У той момент він висловив тверду впевненість в забезпеченні фінансування угоди, яка перетворить Tesla в приватну компанію. Я зрозумів від нього, що більше ніяких інших дозволів не потрібно, і вони хочуть продовжити”.

Саме це, за словами Маска, дозволило йому заявити 7 серпня про те, що він “вже забезпечив фінансування викупу акцій”. Чи влаштує таке пояснення Комісію з цінних паперів і бірж США – поки невідомо.

Ілон Маск стверджує, що можлива угода буде фінансуватися за рахунок капіталу, а не борговими зобов'язаннями, яких у компанії вже і без того досить. Також бізнесмен додав, що чутки про загальну вартість угоди у 82 чи навіть 70 мільйонів доларів – сильно перебільшені, однак сам точної цифри не назвав.

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