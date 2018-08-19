І каже, що вийде вона вже через три роки.

Нова бюджетна модель Tesla може з’явитись вже за три роки. Та спочатку мають побачити світ кросовер Model Y, вантажівка Semi, пікап та Roadster.

Нещодавно Ілон Маск обмовився у своєму Twitter, що його компанія працює над “компактним автомобілем”. А днями у інтерв’ю популярному ютуберу Маркусу Браунлі голова компанії сказав, що Тесла працює над тим, аби за три роки вивести на ринок автомобіль з цінником у 25 тисяч доларів. Нагадаємо, схожим чином Маск анонсував свого часу і вихід Model 3 – тоді мова йшла про $35 тисяч.

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Звичайно, такий привабливий цінник від Tesla – довгоочікувана річ, адже на сьогодні найдоступнішою моделлю марки є Model 3, однак модель у базовій комплектації за ті самі 35 тисяч доларів усе ще не доступна – наразі найменший цінник на “трійку” складає 50 тисяч доларів, а топова версія Performance коштує щонайменше $64 тисячі.

Якщо розумієте англійську та маєте 17 хвилин вільного часу – можете переглянути інтерв’ю з Ілоном Маском на заводі, у якому він розповів ще кілька цікавих речей про компанію, свою роботу, електричний родстер та інше.

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