Пробудити звіра у іспанському кросовері допоможе стайлінг-пакет.

Перед нами друга спроба німецької тюнінг-студії JE Design зробити кросовер SEAT Ateca крутішим. Не знаємо, на скільки покращуються всюдихідні якості автмообіля, та виглядає він дуже впевнено.

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JE Design запропонувала комплект для оформлення кузова з матовим покриттям для біль автентичного вигляду. Комплект встановлюється на будь-який кузов SEAT Ateca за допомогою різьбових кріплень.

Розширення фронтальної та задньої колесної арки додають 35 мм на боки, а заклепки роблять їх міцнішими. На даху закріплюється додаткова світлодіодна оптика, а корму прикрашає акуратний спойлер. Кузов “позашляхового кросовера” диайнери пропонують вкрити матовою плівкою кольору хакі.

Фото: JE Design SEAT Ateca / JE Design

Пакет оснащення також включає компоненти для збільшення дорожнього просвіту на 30 мм. Так колісні арки легше вміщують 16-дюймові легкосплавні диски з агресивною позашляховою гумою.

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