Audi показала перше фото нового Q5

Бренд із чотирма кільцями представить третє покоління свого найпопулярнішого позашляховика 2 вересня. Причому це не буде електромобіль – на ринок виведуть модель з ДВЗ та гібридним приводом.

Також цікаво які електромобілі Audi не матимуть логотипу з чотирма кільцями

Audi продовжує оновлювати свій модельний ряд. “Audi Q5 є втіленням успіху Audi вже понад 15 років, — говорить генеральний директор Гернот Деллнер. “З третім поколінням нашого найуспішнішого позашляховика ми почнемо омолоджувати наше портфоліо позашляховиків моделями з ефективним двигуном внутрішнього згоряння та гібридними версіями”.

У 2024 і 2025 роках Audi випустить понад 20 нових моделей, понад 10 з яких будуть електричними. Цього року нові електричні моделі почалися з Audi Q6 e-tron навесні та Audi A6 e-tron наприкінці липня.

Водночас компанія омолоджує своє портфоліо моделями двигунів внутрішнього згоряння, такими як сімейство A5, представлене в липні.