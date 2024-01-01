Audi показала первое фото нового Q5

Бренд с четырьмя кольцами представит третье поколение своего самого популярного внедорожника 2 сентября. Причем это не будет электромобиль – на рынок выведут модель с ДВС и гибридным приводом.

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Audi продолжает обновлять свой модельный ряд. “Audi Q5 является воплощением успеха Audi уже более 15 лет, - говорит генеральный директор Гернот Деллнер. “С третьим поколением нашего самого успешного внедорожника мы начнем омолаживать наше портфолио внедорожников моделями с эффективным двигателем внутреннего сгорания и гибридными версиями”.

В 2024 и 2025 годах Audi выпустит более 20 новых моделей, более 10 из которых будут электрическими. В этом году новые электрические модели начались с Audi Q6 e-tron весной и Audi A6 e-tron в конце июля.

В то же время компания омолаживает свое портфолио моделями двигателей внутреннего сгорания, такими как семейство A5, представленное в июле.