Audi продала Italdesign американській компанії UST, про яку більшість навіть не чули

Продаж відбувся в межах масштабної програми скорочення витрат, але новий власник викликав не менше запитань, ніж сама угода, розповідає Carscoops. UST — каліфорнійська компанія, яка заявляє про понад 30 000 співробітників у 30 країнах, але її публічна історія складається більше з модних формулювань про “цифрову трансформацію” та “технології, керовані штучним інтелектом”, ніж зі реальних фактів.

UST стверджує, що протягом двох десятиліть працювала “пліч-о-пліч” з провідними автовиробниками, хоча конкретики майже немає. Утім, Audi не відмежовується від Italdesign повністю. Компанія підтвердила, що й надалі користуватиметься послугами дизайнерської студії, а Lamborghini збереже значну частку в структурі. Фінансові умови угоди залишаються засекреченими — жодних цифр щодо вартості чи розподілу акцій сторони не розкрили.

У спільному пресрелізі нові партнери заявили, що поєднання компетенцій UST у сфері штучного інтелекту, цифрових платформ і “програмно-визначених автомобілів” з досвідом Italdesign у дизайні, інженерії, прототипуванні та малосерійному виробництві створить “повністю інтегрований спектр послуг” для клієнтів. Фактично мова йде про те, що студія зможе супроводжувати розробку автомобіля від перших ескізів до підготовки до виробництва — включно з електронікою та програмним забезпеченням.

Генеральний директор Italdesign Антоніо Казу заявив, що ця угода відкриває нові ринки та прискорює розширення портфоліо компанії. В Audi теж налаштовані оптимістично: керівник технічного розвитку марки Джеффрі Буко підкреслив, що Italdesign багато років залишалася важливим партнером у їхній мережі розробників, і нова структура власності не змінить цього співробітництва. Після отримання регуляторних дозволів Italdesign розпочне роботу вже у складі нового американського власника. Як саме це вплине на фірмовий стиль студії та її майбутні проєкти — покаже лише час.