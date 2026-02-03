Avatr показала електричний універсал 06T з технологіями Huawei

Компанія Avatr Technology опублікувала перші зображення та відеотізер нової моделі Avatr 06T. Це черговий продукт у межах стратегічного партнерства Huawei Qiankun–Avatr 2.0, яке передбачає глибоку інтеграцію технологій Huawei у серійні електромобілі, повідомляє Chevpost.

Перший універсал Avatr

З опублікованих матеріалів випливає, що Avatr 06T — це station wagon, тобто універсал, створений на базі седана Avatr 06. Для бренду це принципово новий клас, адже раніше Avatr зосереджувався на седанах і кросоверах.

Подібна стратегія добре знайома для китайського автопрому: запуск універсалів як похідних від седанів уже застосовували інші виробники. Найвідоміший приклад — NIO з моделлю ET5 Touring, створеною на основі седана ET5.

Huawei Qiankun і нове покоління LiDAR

Avatr підтвердила, що 06T стане однією з перших моделей бренду з LiDAR нового покоління від Huawei. Йдеться про екосистему Huawei Qiankun — бренд «розумних автомобільних рішень», який Huawei запустила у 2024 році.

Вона охоплює системи автономного керування, асистенти водія та цифрові кокпіти.

Фактично Avatr 06T одразу орієнтується на високий рівень автоматизації водіння й робить ставку не лише на дизайн, а й на програмно-апаратну перевагу.

Що відомо про технічну основу

Офіційних характеристик Avatr 06T поки що не розкривають, але логіка підказує, що універсал успадкує силові установки седана Avatr 06. Ця модель була представлена у квітні 2025 року та пропонується у двох форматах — BEV (чистий електромобіль) і EREV (електрокар з бензиновим генератором).

На китайському ринку Avatr 06 має вісім версій — чотири EREV і чотири BEV, з цінами від 209 900 юанів за гібридну модифікацію та від 219 900 юанів за електричну.

Партнери і великі плани

Avatr — це спільний проєкт Changan Automobile, CATL та Huawei. Саме ця тріада забезпечує бренду доступ і до виробничих потужностей, і до передових батарей, і до сучасних цифрових рішень.

Додаткового контексту додає й те, що Avatr наприкінці 2025 року подала заявку на IPO в Гонконгу. Очікується, що лістинг може відбутися вже у другому кварталі цього року, а розширення модельної лінійки — важливий аргумент для інвесторів.

Що це означає

Поява Avatr 06T сигналізує одразу про кілька речей. По-перше, китайські бренди серйозно беруться за нішу електричних універсалів — сегмент, який у Європі традиційно вважається «водійським» і практичним. По-друге, Huawei дедалі глибше заходить у автомобільний бізнес не як постачальник окремих компонентів, а як повноцінний технологічний партнер.

Для ринку це означає ще один крок до того, що «китайський універсал з електроприводом» перестає бути екзотикою і перетворюється на повноцінну альтернативу європейським моделям.