Питання сумне, але, на жаль, для багатьох важливе: людини не стало, а машина залишилася. Що з нею робити, якщо їздити на ній нема кому?

Вирішити

Перш за все, зважте усі обставини. Чи не претендує на цю машину хтось крім вас? Чи зможете ви утримувати цей автомобіль – заправляти, ремонтувати, забезпечувати гумою? Чи можна буде його тримати так само під вікном, чи треба платити за стоянку? Якщо на ці запитання нема ствердних відповідей, машину треба щонайшвидше продати. Адже вона дуже швидко знецінюється.

Продати

У багатьох випадках рідні продають автомобіль, що залишився від померлого родича. Наприклад, через відсутність потреби у ньому, через неможливість утримувати, через потребу розділити спадщину на кількох осіб. Перш, ніж продати автомобіль померлого громадянина, треба стати юридичним власником машини – тобто вступити у спадщину (про процедуру див. нижче).

Приймаючи рішення щодо подальшої долі спадщини, треба брати до уваги стан конкретного екземпляра та поширеність моделі

Здати на розборку

Якщо машина стара або перебуває у поганому технічному стані, може статися так, що ані ремонтувати її, ані продавати немає сенсу – адже вступ у спадщину та оформлення документів обходиться у певну суму. Тоді найпростіше – здати машину на розборку або на брухт. Щоправда, тут є кілька нюансів.

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По-перше, за законом півроку після смерті власника з машиною робити нічого не можна, оскільки можуть з’явитися інші претенденти на спадщину. По-друге, щоби продати непотрібне авто на звалище, треба бути його власником – тобто знову-таки вступити у право спадщини. Проте не факт, що на шроті або черметі хтось буде питати у вас повний пакет документів на машину.

Як вступити у спадщину на автомобіль

Щоб близькому родичу вступити у спадок, треба до півроку після сумної події звернутися із заявою до державного нотаріуса, в якому потрібно висловити своє бажання претендувати на спадщину померлого. Машиною в цей період користуватися не можна навіть "за техпаспортом".

Після смерті власника машиною фактично не можна користуватися протягом півроку

Після піврічного очікування нотаріус виписує на вас свідоцтво про право на спадщину. Спадкоємцеві доведеться заплатити держмито (0,5% від вартості машини, встановленої офіційним експертом). Із даним свідоцтвом можна їхати до Сервісного центру МВС і реєструвати там машину на своє ім’я.

Якщо померлий власник мав заповіт, в якому вказано, кому має відійти машина, то спадкоємець може відразу йти до нотаріуса, який склав заповіт, писати заяву і оформлювати право власності на машину на себе.

Щодо піврічного терміну очікування є один нюанс: якщо нотаріус має відомості, що інших претендентів на зазначену спадщину немає, він може не чекати півроку. З іншого боку, якщо піврічний термін буде прострочений, для вступу у спадщину доведеться звертатися у суд.

Для візиту до нотаріуса потрібен пакет документів:

свідоцтво про смерть

паспорт та ідент. код

документи, що підтверджують родинні зв’язки

документи на автомобіль

акт оцінки машини (для розрахунку мита нотаріусу)

Зазначимо, що деякі категорії спадкоємців мають певні пільги щодо сплати податку зі спадщини – детальніше це можна з’ясувати під час першого візиту до нотаріуса.

Навіть якщо успадкований автомобіль становить собою велику цінність, навряд чи сенс залишати його собі: доведення раритету до кондицій потребує навичок та коштів

Для візиту до Сервісного центру МВС потрібен пакет документів:

свідоцтво про право спадщини

паспорт та ідент. код спадкоємця

документи на автомобіль

Сума грошей, які треба мати для оформлення право спадщини на автомобіль та його реєстрацію, залежить від вартості авто, оскільки держмито вираховується як 0,5% від ціни машини. Крім того, платежі при оформлені юридичного права власності становлять не менше 3 тис. грн. (послуги нотаруса) та 590 грн. (реєстрація та отримання номерів у Сервісному центрі МВС).

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Майте на увазі, що старий, зношений автомобіль без документів буде коштувати ще менше – це на випадок, якщо доведеться його продавати. І це стосується навіть тих олдтаймерів, які за давністю років можуть вважатися раритетами: без “живих” документів більшість з них не становитиме цінності для серйозних колекціонерів.

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