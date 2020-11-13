Вопрос печальный, но, к сожалению, для многих важный: человека не стало, а машина осталась. Как действовать, если ездить на ней некому?

Решить

Прежде всего, взвесьте все обстоятельства. Не претендует ли на эту машину кто-то кроме вас? Сможете ли вы содержать этот автомобиль – заправлять, ремонтировать, обеспечивать резиной? Можно ли будет его держать так же под окном, или же придется платить за стоянку? Если нет утвердительных ответов, лучше продать поскорее – автомобили быстро теряют в цене.

Продать

Во многих случаях родные продают автомобиль, оставшийся от умершего родственника. Например, из-за отсутствия потребности в нем, из-за невозможности содержать, по необходимости разделить наследство на нескольких человек. Прежде, чем продать автомобиль умершего гражданина, надо стать юридическим владельцем машины – то есть вступить в наследство (о процедуре см. ниже).

Принимая решение о дальнейшей судьбе наследства, надо принимать во внимание состояние конкретного экземпляра и распространенность модели

Сдать на разборку

Если машина старая или находится в плохом техническом состоянии, может случиться так, что ни ремонтировать ее, ни продавать нет смысла – ведь вступление в наследство и оформление документов обходится в определенную сумму. Тогда проще – сдать машину на разборку или на металлолом. Правда, здесь есть пара нюансов.

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Во-первых, по закону полгода после смерти владельца с машиной делать ничего нельзя, поскольку могут появиться другие претенденты на наследство. Во-вторых, чтобы продать ненужное авто на свалку, нужно быть его владельцем – то есть опять-таки вступить в право наследства. Однако не факт, что на шроте или чермете кто-то будет спрашивать у вас полный пакет документов на машину.

Как вступить в наследство на автомобиль

Чтобы близкому родственнику вступить в наследство, надо в течение полгода с момента смерти обратиться с заявлением к государственному нотариусу, в котором нужно выразить свое желание претендовать на наследство умершего гражданина. Машиной в этот период пользоваться нельзя даже "по техпаспорту".

После смерти владельца машиной фактически нельзя пользоваться в течение полугода

После полугодового ожидания нотариус выписывает на вас свидетельство о праве на наследство. Наследнику придется заплатить госпошлину (0,5% от стоимости машины, установленной официальным экспертом). С данным свидетельством можно ехать в сервисный центр МВД и регистрировать там машину на свое имя.

Если умерший владелец имел завещание, в котором указано, кому должна отойти машина, то наследник может сразу идти к нотариусу, который держал завещание, писать заявление и оформлять право собственности на машину на себя.

Касательно полугодового срока ожидания есть один нюанс: если у нотариуса есть сведения, что других претендентов на указанное наследство нет, то он может не ждать полгода. С другой стороны, если полугодовой срок будет просрочен, для вступления в наследство придется обращаться в суд.

Для визита к нотариусу нужен пакет документов:

свидетельство о смерти

паспорт и идент. код

документы, подтверждающие родственные связи

документы на автомобиль

акт оценки машины (для расчета пошлины нотариусу)

Отметим, что некоторые категории наследников имеют определенные льготы по уплате налога с наследства, подробнее это можно выяснить во время первого визита к нотариусу.

Даже если унаследованный автомобиль представляет собой большую ценность, вряд ли есть смысл оставлять его себе: доведение раритета до кондиции требует навыков и средств

Для визита в сервисный центр МВД нужен пакет документов:

свидетельство о праве наследства

паспорт и идент. код наследника

документы на автомобиль

Сумма денег, которую нужно иметь для оформления права наследства на автомобиль и его регистрацию, зависит от стоимости авто, поскольку госпошлина исчисляется 0,5% от цены машины. Платежи при оформлении юридического права собственности составляют не менее 3 тыс. грн. (услуги нотариуаса) и 590 грн. (регистрация и получение номеров в Сервисном центре МВД).

Рекомендация Авто24

Имейте в виду, что старый, изношенный автомобиль без документов будет стоить еще меньше – это на случай, если придется его продавать. И это касается даже тех олдтаймеров, которые за давностью лет могут считаться раритетами без "живых" документов большинство из них не составит ценности для серьезных коллекционеров.

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