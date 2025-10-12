Авто по довіреності: коли це потрібно

Все більше українців оформлюють довіреності на дії з транспортними засобами. Проте довіреність — це не купівля-продаж і не перехід формального права власності. Коли це може бути важливо — пояснюють юристи та представники сервісних центрів МВС.

Що таке довіреність і що вона дозволяє

Довіреність — це документ, яким власник (довіритель) уповноважує іншу особу діяти від свого імені. Вона може дозволяти керування автомобілем, представлення інтересів у державних органах або проведення певних реєстраційних дій.

Однак навіть “генеральна довіреність” не змінює власника авто. Вона делегує право користування або оформлення документів. Формальним власником залишається особа, на яку зареєстровано транспортний засіб.

Що довіреність не дає права робити

Не передає формального права власності. Для переходу права необхідний договір купівлі-продажу, дарування чи міни.

Не дає права самостійно перереєструвати авто на себе. Для цього потрібна участь власника або іншої особи на яку реєструється транспортний засіб.

Юридичні підстави

Стаття 244 Цивільного кодексу України: довіреність — це форма представництва, яка дозволяє діяти від імені іншої особи.

Стаття 334 ЦКУ: право власності виникає лише на підставі договору, а не довіреності.

Постанова КМУ №1388 визначає порядок державної реєстрації транспортних засобів і передбачає, що власник змінюється тільки після перереєстрації у сервісному центрі МВС.

Які ризики

Багато громадян вважають, що довіреність — це спрощений спосіб купівлі. Але така схема має певні ризики:

Власник може відкликати довіреність і повернути авто, адже формально воно належить йому.

Після смерті власника довіреність втрачає силу, а транспортний засіб переходить спадкоємцям.

Як переоформити авто

Можна укласти договір купівлі-продажу в сервісному центрі МВС. Там відразу оформлюється:

передача права власності;

перереєстрація транспортного засобу;

видача нового свідоцтва про реєстрацію.

Так само можна переоформити авто через Дію. Це буде мати таку ж юридичну силу як і переоформлення у сервісному центрі МВС.

Порада

Перед тим як підписати довіреність, уважно перевірте, на які саме дії вона уповноважує. Якщо у документі не вказано конкретні формулювання (наприклад, “з правом збереження номерних знаків”), здійснити відповідну дію буде неможливо.

Висновок

Довіреність — це дозвіл на дії, а не право власності. Її головна функція — представництво, а не передача авто. Тому і використовувати цей юридичний інструмент варто за призначенням.