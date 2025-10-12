Авто по доверенности: когда это нужно

Все больше украинцев оформляют доверенности на действия с транспортными средствами. Однако доверенность - это не купля-продажа и не переход формального права собственности. Когда это может быть важно - объясняют юристы и представители сервисных центров МВД.

Что такое доверенность и что она позволяет

Доверенность - это документ, которым владелец (доверитель) уполномочивает другое лицо действовать от своего имени. Она может разрешать управление автомобилем, представление интересов в государственных органах или проведение определенных регистрационных действий.

Однако даже “генеральная доверенность” не меняет владельца авто. Она делегирует право пользования или оформления документов. Формальным владельцем остается лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.

Что доверенность не дает права делать

Не передает формального права собственности. Для перехода права необходим договор купли-продажи, дарения или мены.

Не дает права самостоятельно перерегистрировать авто на себя. Для этого требуется участие владельца или другого лица на которое регистрируется транспортное средство.

Юридические основания

Статья 244 Гражданского кодекса Украины: доверенность - это форма представительства, которая позволяет действовать от имени другого лица.

Статья 334 ГКУ: право собственности возникает только на основании договора, а не доверенности.

Постановление КМУ №1388 определяет порядок государственной регистрации транспортных средств и предусматривает, что владелец меняется только после перерегистрации в сервисном центре МВД.

Какие риски

Многие граждане считают, что доверенность - это упрощенный способ покупки. Но такая схема имеет определенные риски:

Владелец может отозвать доверенность и вернуть авто, ведь формально оно принадлежит ему.

После смерти владельца доверенность теряет силу, а транспортное средство переходит наследникам.

Как переоформить авто

Можно заключить договор купли-продажи в сервисном центре МВД. Там сразу оформляется:

передача права собственности;

перерегистрация транспортного средства;

выдача нового свидетельства о регистрации.

Так же можно переоформить авто через Дию. Это будет иметь такую же юридическую силу как и переоформление в сервисном центре МВД.

Совет

Перед тем как подписать доверенность, внимательно проверьте, на какие именно действия она уполномочивает. Если в документе не указаны конкретные формулировки (например, “с правом сохранения номерных знаков”), осуществить соответствующее действие будет невозможно.

Вывод

Доверенность - это разрешение на действия, а не право собственности. Ее главная функция - представительство, а не передача авто. Поэтому и использовать этот юридический инструмент стоит по назначению.