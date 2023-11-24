Середня роздрібна вартість автогазу в Україні за тиждень із 20 по 24 листопада збільшилася на 0,70 грн/л, до 36,07 грн/л. На багатьох заправках газ відсутній.

Разом з тим майже у всіх регіонах України лишаються перебої з постачаннями автогазу на низці АЗС. Про це enkorr повідомляють спостерігачі й джерела у паливних компаніях.

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Найгірша ситуація з постачанням газу на АЗК — у мережі групи «Приват» (ANP, Avias тощо). Зі слів учасників ринку, у вільному продажу газу в мережі немає. «Газу або немає, або продаж тільки за талонами чи через додаток», — прокоментував ситуацію співрозмовник, знайомий із ситуацією, що склалася з автогазом. Згідно з даними enkorr, останній раз компанії вдалося завезти в країну імпортний ресурс 9 листопада.

Не набагато краща ситуація у Prime – на більшості АЗК мережі реалізацію автогазу призупинено.

Є певні проблеми з наявністю газу і в мережі «БРСМ-Нафта». Як зазначають учасники ринку, це пов’язано з недостатньою кількістю газовозів. «Ситуація не критична, газ періодично з’являється в мережі, проте казати про стабільні постачання не виходить», — поділилися в одній із паливних компаній Київської області.

Відчувається нестача газу і на UPG. Велику кількість газовозів компанії, яка є одним із найбільших імпортерів газу автомобільним транспортом, наразі заблоковано на західному кордоні.

Фіксуються точкові проблеми і в мережах «Авантаж 7» і Motto (західні регіони). Помічені точкові зникнення газу на Socar в Одеській області. Джерело у представництві азербайджанської компанії повідомило, що загалом мережу забезпечено ресурсом, а перебої в реалізації мають нетривалий характер.

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Також важка ситуація на багатьох поодиноких АЗС і АГЗП у різних регіонах. Нагадаємо, що джерелами постачань для невеликих паливних операторів, які не мають власного імпорту, є аукціони внутрішніх виробників і пропозиції трейдерів-імпортерів. Разом із тим вартість газу в цих джерелах становить 33-35 грн/л на умовах FCA, що не дозволяє утримати конкурентну ціну в роздробі.

У мережах ОККО й WOG зникнень газу не помічено. Також стабільна ситуація в більшості мереж середнього цінового діапазону країни. Наприклад, у BVS, «Автотрансі», RLS й VST запевнили, що на 100% забезпечені ресурсом. «Звичайно, ми не кажемо про залиті бази, однак мережі працюють без будь-яких перебоїв», — пояснює представник однієї з мереж.

Нагадаємо, що основна причина дефіциту газу — блокування автомобільних переходів на українсько-польському кордоні. Також проблеми виникають через нові вимоги митниці щодо документів для оформлення.