Средняя розничная стоимость автогаза в Украине за неделю с 20 по 24 ноября увеличилась на 0,70 грн/л, до 36,07 грн/л. На многих заправках газ отсутствует.

Почти во всех регионах Украины остаются перебои с поставками автогаза на ряде АЗС. Об этом enkorr сообщают наблюдатели и источники в топливных компаниях.

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Худшая ситуация с поставками газа на АЗК - в сети группы "Приват" (ANP, Avias и т.д.). По словам участников рынка, в свободной продаже газа в сети нет. "Газа или нет, или продажа только по талонам или через приложение", — прокомментировал ситуацию собеседник, знакомый с ситуацией, сложившейся с автогазом. Согласно данным enkorr, последний раз компании удалось завезти в страну импортный ресурс 9 ноября.

Не намного лучше ситуация у Prime – на большинстве АЗК сети реализация автогаза приостановлена.

Есть определенные проблемы с наличием газа и в сети "БРСМ-Нафта". Как отмечают участники рынка, это связано с недостаточным количеством газовозов. "Ситуация не критическая, газ периодически появляется в сети, однако говорить о стабильных поставках не получается", — поделились в одной из топливных компаний Киевской области.

Ощущается нехватка газа и на UPG. Большое количество газовозов компании, которая является одним из крупнейших импортеров газа автомобильным транспортом, пока заблокировано на западной границе.

Фиксируются точечные проблемы и в сетях "Авантаж 7" и Motto (западные регионы). Замечены точечные исчезновения газа на Socar в Одесской области. Источник в представительстве компании сообщил, что в целом сеть обеспечена ресурсом, а перебои в реализации имеют непродолжительный характер.

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Также тяжелая ситуация на многих единичных АЗС и АГЗП в разных регионах. Напомним, что источниками поставок для небольших топливных операторов, которые не имеют собственного импорта, являются аукционы внутренних производителей и предложения трейдеров-импортеров. Вместе с тем стоимость газа в этих источниках составляет 33-35 грн/л на условиях FCA, что не позволяет удержать конкурентную цену в рознице.

В сетях ОККО и WOG исчезновений газа не замечено. Также стабильная ситуация в большинстве сетей среднего ценового диапазона страны. Например, в BVS, "Автотрансе", RLS и VST заверили, что на 100% обеспечены ресурсом. "Конечно, мы не говорим о залитых базах, однако сети работают без каких-либо перебоев", — объясняет представитель одной из сетей.

Напомним, что основная причина дефицита газа - блокирование автомобильных переходов на украинско-польской границе. Также проблемы возникают из-за новых требований таможни относительно документов для оформления.