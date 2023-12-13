Вже сьогодні ціна у гуртових закупках падає, незабаром ця тенденція дійде і до заправок.

Ціна пропан-бутанової суміші для автомобілів на АЗС за місяць стрімко зросла більш як на 10 грн/л. При цьому фактор економії на «автогазі» зменшився з 45 до близько 20%. Відповідно й час окупності газобалонного обладнання істотно збільшився.

Перші наслідки для авторинку — кількість офіційно зареєстрованих сервісними центрами МВС переобладнань автомобілів для роботи на газовій суміші у листопаді (у порівнянні з жовтнем) скоротилася на 18%.

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У чому причини такого стрибка цін, та чи є ймовірність, що 36 грн/л — тимчасове явище — спілкуємося з Олександром Сіренком, експертом профільної аналітичної агенції «НафтоРинок».

Чи існує ризик настання дефіциту пропан-бутану на АЗС?

Такий ризик завжди присутній, тому що зараз ринок залежить на 70% від імпорту, а решта — внутрішнє виробництво, чия інфраструктура постійно перебуває під загрозою атак ворога.

Які фактори спричинили подорожчання «автогазу», та чи може ціна на це пальне зростати далі?

Ціна може зростати, і вже це відбувалось. Нещодавно (жовтень-листопад), коли митниця збільшила перелік документів для розмитнення і, попередньо, унеможливила постачання газу з рф, зникла вагома частка ресурсу невідомого походження (скоріше російського). Проте рано говорити, що ми перестали споживати газ виробництва країни-терориста, логістичний шлях його постачання доволі складний та заплутаний, і його ще треба перевірити — очікуємо на свіжу статистику.

До речі яких несподіванок чекати після придбання машини з ГБО

Другий компонент цінової кризи — страйки на польському кордоні. Вони не мають стовідсоткового впливу на постачання автогазу, тому що газовози-бензовози (як такі, що перевозять небезпечні вантажі) все ж пропускають. Однак частково ці акції вплинули — пригальмувавши імпорт з території Польщі на 30...50% в залежності від виду пального.

А чи є чинники, які б свідчили про те, що невдовзі ціна LPG почне знижуватися?

Поки ми з вами розмовляємо, на внутрішньому ринку на одному з аукціонів тонна газу продалась за 43 000 грн (це приблизно 23,2 грн/л). Додайте 4-5 грн (логістика + маржа) — і це та ціна, яка мала б бути на АЗС. Зниження оптових цін почалось ще минулого тижня, а цього тижня ціни взагалі впали. Ще 23 листопада, той самий аукціон був на рівні 64 000 грн/т (34,6 грн/л). Наш прогноз — ціна «автогазу» до кінця грудня опуститься нижче 30 грн/л на АЗС.

Водночас все частіше з’являється інформація про те, що акциз на «автогаз» може бути істотно підвищений. Як це вплине на його кінцеву ціну?

Один із народних депутатів останнім часом доволі активно просуває ідею про збільшення акцизу з 52 до 169 євро за 1000 л. Якщо це відбудеться, тоді літр LPG в опті та роздробі подорожчає приблизно на 5 грн лише на різниці акцизів.

Отже, підсумовуючи, маємо доволі суперечливу картину: є набір факторів, які можуть призвести до зменшення ціни, а є такі, які можуть потягти її підвищення (або, щонайменше — фіксацію на поточному рівні).

Який сценарій найбільш ймовірний?

Найбільш вірогідний — в грудні ціна на АЗС під тиском пропозицій в гурті повернеться на показники жовтня — до 30 грн/л. Надалі, сподіваюсь, будуть лише ринкові чинники: котирування, валюта, попит/пропозиція. Щоправда, на наступний рік анонсований черговий епізод змін податків, а саме намагання підняти акциз. А це, нагадаю, обійдеться водіям приблизно у плюс 5 грн/л.