Уже сегодня цена в оптовых закупках падает, вскоре эта тенденция дойдет и до заправок.

Цена пропан-бутановой смеси для автомобилей на АЗС за месяц стремительно выросла более чем на 10 грн/л. При этом фактор экономии на "автогазе" уменьшился с 45 до около 20%. Соответственно, и время окупаемости газобаллонного оборудования существенно увеличилось.

Первые последствия для авторынка – количество официально зарегистрированных сервисными центрами МВД переоборудований автомобилей для работы на газовой смеси в ноябре (по сравнению с октябрем) сократилось на 18%.

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В чем причины такого скачка цен, и есть ли вероятность, что 36 грн/л – временное явление – общаемся с Александром Сиренко, экспертом профильного аналитического агентства "НефтеРынок".

Существует ли риск наступления дефицита пропан-бутана на АЗС?

Такой риск всегда присутствует, потому что сейчас рынок зависит на 70% от импорта, а остальное - внутреннее производство, чья инфраструктура постоянно находится под угрозой атак врага.

Какие факторы вызвали подорожание "автогаза", и может ли цена на это топливо расти дальше?

Цена может расти, и уже это происходило. Недавно (октябрь-ноябрь), когда таможня увеличила перечень документов для растаможивания и, предварительно, сделала невозможным поставки газа из рф, исчезла весомая доля ресурса неизвестного происхождения (скорее российского). Однако рано говорить, что мы перестали потреблять газ производства страны-террориста, логистический путь его поставки довольно сложный и запутанный, и его еще надо проверить - ожидаем свежую статистику.

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Второй компонент ценового кризиса - забастовки на польской границе. Они не имеют стопроцентного влияния на поставки автогаза, потому что газовозы-бензовозы (перевозящие опасные грузы) все же пропускают. Однако частично эти акции повлияли - притормозив импорт с территории Польши на 30...50% в зависимости от вида топлива.

А есть факторы, которые бы свидетельствовали о том, что вскоре цена LPG начнет снижаться?

Пока мы с вами разговариваем, на внутреннем рынке на одном из аукционов тонна газа продалась за 43 000 грн (это примерно 23,2 грн/л). Добавьте 4-5 грн (логистика + маржа) - и это та цена, которая должна быть на АЗС. Снижение оптовых цен началось еще на прошлой неделе, а на этой неделе цены вообще упали. Еще 23 ноября, тот же аукцион был на уровне 64 000 грн/т (34,6 грн/л). Наш прогноз – цена "автогаза" до конца декабря опустится ниже 30 грн/л на АЗС.

В то же время все чаще появляется информация о том, что акциз на "автогаз" может быть существенно повышен. Как это повлияет на его конечную цену?

Один из народных депутатов в последнее время довольно активно продвигает идею об увеличении акциза с 52 до 169 евро за 1000 л. Если это произойдет, тогда литр LPG в опте и рознице подорожает примерно на 5 грн только на разнице акцизов.

Итак, подытоживая, имеем довольно противоречивую картину: есть набор факторов, которые могут привести к уменьшению цены, а есть такие, которые могут повлечь ее повышение (или, по меньшей мере - фиксацию на текущем уровне).

Какой сценарий наиболее вероятен?

Наиболее вероятный - в декабре цена на АЗС под давлением предложений в опте вернется на показатели октября - до 30 грн/л. В дальнейшем, надеюсь, будут только рыночные факторы: котировки, валюта, спрос/предложение. Правда, на следующий год анонсирован очередной эпизод изменений налогов, а именно попытки поднять акциз. А это, напомню, обойдется водителям примерно в плюс 5 грн/л.