Палке кохання частини населення до автомобілів отримує новий рівень реалізації: якщо немає змоги купити жадану модель, відтепер стало можливим надрукувати її собі на 3D-принтері. При чому є випадки роздруковування як в колекційному масштабі, так і в масштабі 1:1.

Цього давно можна було чекати, і ось нарешті: в інтернеті з’явилися перші об’яви про продаж моделей-копій автомобілів у вигляді… файлів. Заплативши певні гроші, покупець отримує право скачати файл, який після завантаження у 3D-принтер розпочинає друк маленького автомобільчика.

Якість пластику, який продукує 3D-принтер, залежить від типу принтера та його налагоджень

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Це може бути як цілісний виріб, так і набір деталей для самостійного складання – як у випадку, який привернув увагу журналістів Авто24 в одній із соцмереж. Щоправда, для цього потрібно мати під рукою цей самий 3D-принтер, але у великих містах ці прилади з’являються у все більшій кількості підприємств, контор та домівок.

Особливо цікаво, що маючи оцифровану віртуальну модель автомобіля, можна збільшувати або зменшувати її просто у програмі, і друкувати собі копію в потрібному масштабі: суто автомобільному 1/43, авіаційному 1/72, звичному для армійської техніки 1/35, настільному 1/24 тощо. Щоправда, тут дещо залежить від типу та якостей принтеру, а також від особливостей файла.

Сучасний 3D-принтер стає все більш доступним, в деяких країнах це вже майже звичний предмет побуту

Зазираючи у недалеке майбутнє, можна прогнозувати, що подібних пропозицій стане набагато більше. Зараз поширення технології об’ємного друку у побуті обмежує не лише кількість 3D-принтерів, а й 3D-сканерів.

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Адже щоб отримати цифрову модель об’єкта – тієї ж модельки автомобіля – потрібно десь узяти її в оцифрованому вигляді. Найпростіший спосіб – просканувати об’єкт тривимірним сканером. Щоправда, модельку-зразок теж потрібно мати… Так що певно, треба почекати поширення ще якоїсь технології, яка б могла перетворювати на тривимірний формат 2D-зображення – звичайні фотографії та креслення.

Надруковані модельки можна розфарбовувати – так само, як і відомі нам з дитинства моделі для самостійного склеювання

А з іншого боку, що заважає відсканувати у 3D справжній автомобіль? Хіба що важкодоступність великого сканера. Але це сьогодні, а хто знає, може завтра його замінить цифрова фотокамера?

Після певних типів принтера деталі мають такий вигляд – технічні фрагменти- “літники” потрібно видаляти вручну

Є ще один нюанс, що може стати на шляху масового друку масштабних копій автомобілів у домашніх умовах: юридичний бік справи. Колекціонери з досвідом знають, що на упаковці масштабних моделей іноді стоїть дозвіл автовиробника, який володіє брендом машини-прототипа: мовляв, модельку вироблено за офіційним дозволом компанії. А раптом гіганти світового автопрому надаватимуть ліцензію на друк своїх прототипів лише обраним фірмам?

Технології 3D-друку опановують майстри-копіїсти не лише в автомобільній, а й в інших сферах моделізму

Одне слово, з поширенням технологій 3D-друку в автомобільному та навколоавтомобільному світі на нас чекає чимало нового і цікавого. Адже не секрет, що найбільш просунуті автомобілісти вже почали друкувати для себе запчастини, не виходячи з дому. Чи то ще буде…

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