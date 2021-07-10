Пылкая любовь части населения к автомобилям получает новый уровень реализации: если нет возможности купить вожделенную модель, отныне стало возможным напечатать ее себе на 3D-принтере. Причем есть случаи распечатки как в коллекционном масштабе, так и в масштабе 1:1.

Этого давно можно было ожидать, и вот наконец: в интернете появились первые объявления о продаже моделей-копий автомобилей в виде... файлов. Заплатив определенные деньги, покупатель получает право скачать файл, который после загрузки в 3D-принтер поволяет начать печать маленького автомобильчика.

Качество пластика, который производит 3D-принтер, зависит от типа принтера и его настроек

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Это может быть как цельное изделие, так и набор деталей для самостоятельной сборки – как в случае, который привлек внимание журналистов Авто24 в одной из соцсетей. Правда, для этого нужно иметь под рукой этот самый 3D-принтер, но в больших городах эти приборы появляются во все большем количестве предприятий, контор и домовладений.

Особенно интересно, что имея оцифрованную виртуальную модель автомобиля, можно увеличивать или уменьшать ее просто в программе, и печатать себе копию в нужном масштабе: сугубо автомобильном 1/43, авиационном 1/72, привычном для армейской техники 1/35, настольном 1/24 и тому подобное. Правда, здесь кое-что зависит от типа и качеств принтера, а также от особенностей файла.

Современный 3D-принтер становится все более доступным, в некоторых странах это уже почти привычный предмет быта

Заглядывая в недалекое будущее, можно прогнозировать, что подобных предложений станет гораздо больше. Сейчас распространение технологии объемной печати в быту ограничивает не только количество 3D-принтеров, но и 3D-сканеров.

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Ведь чтобы получить цифровую модель объекта – той же модельки автомобиля – нужно где-то взять ее в оцифрованном виде. Самый простой способ – просканировать объект трехмерным сканером. Правда, модельку-образец тоже нужно иметь... Так что наверное, надо подождать распространения еще какой-то технологии, которая бы могла превращать в трехмерный формат 2D-изображения – обычные фотографии и чертежи.

Напечатанные модельки можно раскрашивать – так же, как и известные нам с детства модели для самостоятельного склеивания

А с другой стороны, что мешает отсканировать в 3D настоящий автомобиль? Разве что труднодоступность большого сканера. Но это сегодня, а кто знает, может завтра его заменит цифровая фотокамера?

После определенных типов принтера детали имеют такой вид – технические фрагменты-“литники” нужно удалять вручную

Есть еще один нюанс, который может встать на пути массовой печати масштабных копий автомобилей в домашних условиях: юридическая сторона дела. Коллекционеры с опытом знают, что на упаковке масштабных моделей иногда стоит разрешение автопроизводителя, который владеет брендом машины-прототипа: мол, моделька произведена по официальному разрешению компании. А вдруг гиганты мирового автопрома будут предоставлять лицензию на печать своих прототипов лишь выбранным фирмам?

Технологией 3D-печати овладевают мастера-копиисты не только в автомобильной, но и в других сферах моделизма

Словом, с распространением технологий 3D-печати в автомобильном и околоавтомобильном мире нас ждет немало нового и интересного. Ведь не секрет, что самые продвинутые автомобилисты уже начали печатать для себя запчасти, не выходя из дома. То ли еще будет…

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