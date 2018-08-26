Після кожного потопу вторинний ринок автомобілів починає підозріло придивлятися до виставлених на продаж машин: чи не потопельник бува? Найбільше лякають проблемами з електрикою – а що з нею, власне, може статися?

Давайте з самого початку засвоїмо, що проблеми в колись підтопленій машині створює не абстрактне електрообладнання, а його конкретні компоненти. Які дуже відрізняються між собою – по вразливості перед вологою, ремонтопридатності і по вартості.

Що вищий рівень затоплення автомобіля, тим більших проблем в частині електрики можна очікувати

Та для початку давайте розберемося, як вода шкодить електроустаткуванню. Перше, і найстрашніше, – у тому, що волога викликає корозію, яка порушує контакт провідників між собою в місцях з`єднання. Відбувається порушення контакту не відразу, а з плином часу, по мірі розвитку корозії, і трапляється це не скрізь, де побувала вода.

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Друга неприємність, яку завдає вода електротехнічному обладнанню – пробій ізоляції через “містки” з вологи та бруду, принесених водою. “Містки” ці можуть бути мікроскопічними і невидимими для ока, але для електронних схем цього буває достатньо. Це теж міна уповільненої дії – розряд, що зруйнує схему, між двома провідниками може проскочити як відразу, так і через місяць, коли вода вже давно висохне.

Отже, якщо перед вами автомобіль, який потрапив у потоп, і ви хочете його придбати, чи це ваша машина і ви хочете приблизно зрозуміти рівень збитку – порядок дії такий.

1. Визначте рівень затоплення.

Якщо води в салоні і під капотом вже немає, потрібно з'ясувати, як високо вона стояла. Шукайте сліди верхнього рівня рідини – залишені на оббивці дверей і боковинах сидінь горизонтальні брудні лінії.

Навіть якщо вода в салоні і багажнику вже зійшла, потрібно шукати сліди її присутності на оббивці і в непримітних місцях

На горизонтальних поверхнях торпедо, сидінь, підкапотного простору, багажника можуть залишатися наноси бруду, мулу, дрібного сміття, фрагменти листя і трави. Добре б з'ясувати, якою була вода – прісна чи морська, адже солона набагато швидше провокує корозію, та і просто висушити її буде мало, оскільки сіль все одно залишиться на змочених поверхнях.

2. З'ясуйте, які компоненти були затоплені.

В допомогу вам будуть форуми електриків і фанатів даної марки, а також спеціалізована література – роздруківки монтажних схем тієї або іншої моделі. Під килимом підлоги сучасного автомобіля зазвичай прокладені джгути проводки, та вода страшна не дротам, а їх сполучним роз'ємам – і вони на підлозі теж часто бувають розташовані. Тобто цим компонентам вода загрожує навіть при мінімальному рівні затоплення. Деякі блоки запобіжників і електронні блоки теж можуть бути розташовані на підлозі, під сидіннями, іноді трохи вище – біля кікпанелей, в ногах передніх пассажирів.

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Під бардачком або над педалями часто буває захований діагностичний роз'єм бортової електроніки, який теж небажано мочити. Педаль газу у більшості сучасних машин електронна, тобто біля акселератора у них розташований електричний модуль, якому також не рекомендовані купання. Вище зазвичай розташовані фари і задня світлотехніка з їхніми роз'ємами, ще вище на рівні кришки капота – другий-третій блоки запобіжників і блок управління двигуном.

Під килимом підлоги майже завжди є джгути, нерідко там розташовують і електронні блоки. Вони, як і роз'єми, бояться води

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У дверях крім джгутів проводки з роз'ємами розташовані (на різній висоті) сервоприводи замків і скла, а також кнопки управління ними. Багато з цих вузлів нерозбірні, і це означає, що сохнутимуть вони природнім шляхом і у випадку купання від них можна чекати відмови в будь-який момент. Динаміки аудіосистеми в наш час не мають дифузорів з целюлози та інших частин, які розкисають, але от корозія в їх котушках з часом може розвинутися і заклинити цей високоточний вузол.

3. Розберіться, наскільки ці компоненти постраждали.

Чим небезпечний кожен підтоплений прилад? Наприклад, нещодавно (день-два тому) намочені роз'єми більшості типів можна врятувати, продувши їх стисненим повітрям і просушивши контакти гарячим феном. Якщо корозійні процеси вже розвиваються, про що говорять зелені і білі відкладення, справи гірші: роз'єми потрібно розбирати і чистити, а ще краще – міняти на нові, або зовсім виключати, спаюючи проводи безпосередньо. Складніше, але також реально висушити блоки запобіжників.

Вода може потрапити і в щільно закритий корпус електронного блоку. "Згоріти" підмочений блок може не відразу, а через кілька місяців

Електронні блоки управління часто бувають залиті всередині особливим захисним компаундом, що оберігає реле і напівпровідникові деталі від вологи і вібрацій. Але зустрічаються і відкриті друковані плати з набором мікросхем і напівпровідників, поміщені в щільно закритий корпус. Але якщо вода в ньому все ж була, то плату потрібно не просто сушити, а ще і відчищати спиртом брудні сліди на доріжках. Але в багатьох випадках електронні блоки мають настільки щільний монтаж мікросхем, радіодеталей і роз'ємів, що привести їх в порядок вже неможливо.

Рекомендація Авто24

Автомобіль-потопельник – це, звичайно, не кращий варіант. Але і вироком це назвати не можна: часто таку машину можна привести в порядок і цілком успішно експлуатувати. Правда, для цього потрібні час і гроші. Головне, оцінити ситуацію, можливо, компонент електросхеми ще не пізно висушити за допомогою віхтика, спиртового розчину або універсального аерозольного мастила. Якщо час втрачено і корозія вже розвивається, то “вилікувати” потопельника буде набагато складніше і дорожче.

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