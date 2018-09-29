Сільськогосподарська виставка в Кіровоградській області «АгроЕкспо 2018» вражає масштабами не тільки на аграріїв. Серйозні враження після відвідування Кропивницького залишилися навіть у досвідчених автомобільних журналістів Авто24.

Українські автомобілісти зі стажем зрозуміють, про що йдеться, якщо ми скажемо: за розмахом і насиченістю експозиції «АгроЕкспо 2018» можна порівняти з київськими автомобільними виставками SIA в найкращі роки. Більше 125 000 кв. метрів експозиції, відкриті майданчики і криті павільйони, тест-драйви сільгосптехніки в реальних умовах і сотні експонентів. Одних тільки чисто автомобільних компаній півтора десятка, не рахуючи споріднених підприємств.

Читайте також: Що слід зробити з машиною у вересні

З особливо цікавих новинок можна відзначити комфортабельний автобус Torsus компанії Pulsar Expo - чеської, але з українським корінням. Побудований на повноприводному шасі MAN, потужний 35-місцевий всюдихід нещодавно став зіркою інтернету через свою високу прохідність та незвичну концепцію. І ось відвідувачі найбільшої української аграрної виставки змогли побачити його на власні очі.

Автомобільна експозиція AutoLand на сільгоспвиставці "АгроЕкспо" вже традиційно збирає не менше сотні одиниць авто- і мототехніки

На противагу футуристичному і представницькому лайнеру 4х4 під маркою Torsus можна назвати ще один експонат - мініатюрні вантажівки з колісною формулою ... 3х2. Так-так, саме так: техніка марки «Геркулес» має три колеса, і це може здатися недоліком тільки на перший погляд.

Читайте також: Виставка автосервісу і запчастин в Києві

Разом з четвертим «зайвим» колесом такі машинки втрачають до 50% ціни (у порівнянні з класичними вантажівками подібної вантажопідйомності 0,7 - 0,9 тонни) і значну частину в трудомісткості обслуговування. Трицикли можуть бути як з бензиновим мотоциклетним мотором (обсяг 250 см куб.), так і з електричним, що живиться від невибагливих свинцево-кислотних батарей із запасом ходу до 40 км. Цікаво, що існують версії із самозвальним кузовом, і кузовом-контейнером, і з фургоном тощо.

Природно, в автомобільній експозиції (ще рік тому вона отримала, до речі, власне ім'я AutoLand) щедро були представлені позашляховики, пікапи і легкові авто. Само собою, демонструвалися вантажівки малої (Citroen, Peugeot, Ford, УАЗ), середньої (ГАЗ) і високої вантажопідйомності (МАЗ).

Безпілотники - відносно нове слово в сільському господарстві. Але в профтехучилищах Кіровоградщини вже набирають групи для навчання професії оператора БПЛА

У світлі нових тенденцій були кілька стендів з безпілотнимі літальними апаратами. Як відомо, технологія агромоніторингу та охорони полів з повітря в останні кілька років стає все більш доступною для сільгоспвиробників. А значить, різного роду дрони зовсім скоро частково замінять на селі і людей, і автомобілі, і службу охорони.

Мототехника малофункциональна с точки зрения сельхозпроизводства, но как легкий транспорт и досуг она остается популярной уже десятки лет

Але, автомобілісти, які не поспішаймо сумувати: адже щоб вивезти той же дрон до місця старту, буде потрібен автомобіль. Не кажучи вже про вивезенні врожаю - іноді важкого, іноді об'ємного, часто такого, що швидко псується. Тож автомобільна техніка на селі, як і сільгосптехніка в чистому вигляді, буде затребувана завжди.

Читайте також: Як він виглядає: автобус-позашляховик, розроблений українцями