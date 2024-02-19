Про це стало відомо з неофіційних джерел в уряді.

Зменшення фінансування українського бюджету з боку зовнішніх партнерів призводить до необхідності знаходити додаткові кошти всередині країни. Звичайно ж, шляхом підвищення наявних податків чи створення нових.

Зокрема, в рамках поточної програми з МВФ уряд вже до кінця лютого має розробити план підвищення доходів бюджету на 0,5% від ВВП, пишуть в Економічній правді.

Також цікаво які автомобілі купувала держава з податків українців

"Зараз дійсно обговорюється можливість застосування військового збору з низки об’єктів оподаткування, які мають фіскальний потенціал", – підтвердив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. Водночас він не уточнив, про які саме податки йдеться.

З анонімних джерел в уряді стало відомо, що планується запровадити “додаткове оподаткування у вигляді 0,1% військового збору з прибутку підприємств та доходів ФОПів, 1,5% – від вартості дорогоцінних металів, 30% – від вартості ювелірних виробів, 10% – від вартості рухомого майна. Також прораховуються можливості додаткового оподаткування операцій з нерухомістю”, – стверджують джерела в “Економічній правді”.

Рухоме майно – це автомобілі, однак які саме і яким чином планують їх обкласти податком, невідомо. Швидше за все мова йде про податок при купівлі нових або вперше зареєстрованих вживаних автомобілів, які ввозяться з-за кордону. Адже попри війну, деякі українці продовжують собі купувати дорогі автомобілі, і народні депутати тут не виключення.

Навряд чи держава зможе обкласти податком операції з купівлі-продажу автомобілів на внутрішньому ринку, адже вона не має механізмів стягування податків залежно від ціни цього товару.

Нагадаємо, що законопроєкт про розмитнення в Дії вже вдруге на розгляді у парламенті.