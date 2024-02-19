Об этом стало известно из неофициальных источников в правительстве.

Уменьшение финансирования украинского бюджета со стороны внешних партнеров приводит к необходимости находить дополнительные средства внутри страны. Конечно же, путем повышения имеющихся налогов или создания новых.

В частности, в рамках текущей программы с МВФ правительство уже до конца февраля должно разработать план повышения доходов бюджета на 0,5% от ВВП, пишут в Экономической правде.

Также интересно какие автомобили покупало государство из налогов украинцев

"Сейчас действительно обсуждается возможность применения военного сбора с ряда объектов налогообложения, которые имеют фискальный потенциал", – подтвердил председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев. В то же время он не уточнил, о каких именно налогах идет речь.

Из анонимных источников в правительстве стало известно, что планируется ввести "дополнительное налогообложение в виде 0,1% военного сбора с прибыли предприятий и доходов ФЛП, 1,5% – от стоимости драгоценных металлов, 30% – от стоимости ювелирных изделий, 10% – от стоимости движимого имущества. Также просчитываются возможности дополнительного налогообложения операций с недвижимостью", – утверждают источники в "Экономической правде".

Движимое имущество – это автомобили, однако какие и как именно планируют их обложить налогом, неизвестно. Скорее всего речь идет о налоге при покупке новых или впервые зарегистрированных подержанных автомобилей, которые ввозятся из-за границы. Ведь несмотря на войну, некоторые украинцы продолжают себе покупать дорогие автомобили, и народные депутаты здесь не исключение.

Вряд ли государство сможет обложить налогом операции по купле-продаже автомобилей на внутреннем рынке, ведь оно не имеет механизмов взимания налогов в зависимости от цены этого товара.

Напомним, что законопроект о растаможке в Дії уже второй раз на рассмотрении в парламенте.