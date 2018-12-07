Літаюча тарілка рухалась однією з вулиць столиці на евакуаторі.

Конспірологи стверджують, що у штаті Невада в США є закрита військова база, відома як “Зона 51”, де уряд переховує літаючи тарілки і ставить досліди над іншопланетянами. І хоча столиця України знаходиться ву тисячах кілометрів від неї, фотографії, зроблені випадковим свідком поряви НЛО у Києві могли б їх зацікавити.

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Звичайно ж, це лише жарти, однак не кожен день можна побачити НЛО та ще й на евакуаторі! За словами читача ТопЖир, нелітаючий об’єкт був помічений в районі станції метро Почайна (Петрівка), причому у годину-пік.

Як стверджує свідок, всередині “літаючої тарілки” знаходилась істота, схожа на гуманоїда, але зеленого кольору, та камера смартфона виявилась заслабкою, аби сфотографувати і його. Не виключено, що це якась позаземна технологія завадила упіймати “зеленого чоловічка” у кадр.

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