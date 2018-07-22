Номери машин по областях України – одна з найбільших таємниць на наших дорогах. Хто і навіщо зашифровував коди наших регіонів, нам не дізнатись ніколи, як не зрозуміти нам і логіку цього дійства. На щастя, розшифровка кодів – не секрет.
Нинішній формат держномерів для легкових автомобілів був прийнятий в Україні в 2004 році, з невеликою корекцією в 2015-му, коли поле кольорів українського прапора в лівому краю номера було замінено на синій колір з невеликим синьо-жовтим прапорцем на ньому. Реєстраційна табличка несе на собі чотиризначний власне номер автомобіля і два буквених індекси перед і після нього.
Відношення до регіону приписки машини має тільки перша група з двох літер, інші символи відносяться до власне реєстраційного номеру
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Перша пара букв якраз і позначає код регіону, до якого приписано транспортний засіб. Друга пара букв, яка завершує напис на табличці – це серія номера, яка дозволяє розширити в майбутньому кількість реєстрацій.
При цьому використовуються тільки ті літери української кирилиці, які мають аналоги в латинському алфавіті – нібито через те, щоб машина могла без проблем виїжджати за кордон. Таких букв в українському алфавіті всього дванадцять: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.
Українські номери зразка 1995 – 2004 р. визначали приналежність до регіону за цифровим кодом. Логіка присвоєння – розташування областей за алфавітом
Діючі літерні індекси регіонів зразка 2004 року чомусь морфологічно не пов'язані з назвами областей, для ідентифікації місця реєстрації автомобіля коди необхідно заучувати або користуватись наведеною тут таблицею.
|
Код 2004 г.
|
Код 2013 г.
|
Регион
|
AA
|
КА
|
м. Київ
|
AB
|
КB
|
Вінницька область
|
AC
|
КC
|
Волинська область
|
AE
|
КE
|
Дніпропетровська область
|
AH
|
КH
|
Донецька область
|
AI
|
КI
|
Київська область
|
AM
|
КM
|
Житомирська область
|
AO
|
КO
|
Закарпатська область
|
AP
|
КP
|
Запорізька область
|
AT
|
КT
|
Івано-Франківська область
|
AX
|
KX
|
Харківська область
|
BA
|
HA
|
Кіровоградська область
|
BB
|
HB
|
Луганська область
|
BC
|
HC
|
Львівська область
|
BE
|
HE
|
Миколаївська область
|
BH
|
HH
|
Одеська область
|
BI
|
HI
|
Полтавська область
|
BK
|
HK
|
Рівненська область
|
BM
|
HM
|
Сумська область
|
BO
|
HO
|
Тернопільська область
|
BT
|
HT
|
Херсонська область
|
BX
|
HX
|
Хмельницька область
|
CA
|
IA
|
Черкаська область
|
CB
|
IB
|
Чернігівська область
|
CE
|
IE
|
Чернівецька область
Ще більш заплутала картину спроба “освіжити” індекси в кінці 2013-го року, коли в кодах регіонів почали замінювати перші літери: А поміняли на К, В – на Н, С – на I. Але і попередня кодифікація теж залишилась.
Серії для "недоторканних" власників в різні роки скасовували і знову вводили в ужиток
Номери машин по областях в Україні, крім вищеописаних звичайних для легкових автомобілів, можуть бути ще кількох типів – тимчасові, автобусні, дипломатичні, поліцейські, військові, волонтерські та інші. Багато з них мають свою кодифікацію, свої варіації виконання і власну історію, і можливо, ми поговоримо про них наступного разу.
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