Сьогодні юрособам невигідно оформляти угоди купівлі-продажу вживаних авто. Нардепи хочуть змінити цю ситуацію.

Народні депутати України Данило Гетманцев, Ярослав Железняк та інші зареєстрували в парламенті законопроєкт №9083. Ним пропонують спростити торгівлю вживаними автомобілями.

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У чому проблема?

Спрощення пропонують для компаній, які торгують авто з пробігом. Сьогодні закон вимагає від них дві обов‘язкові бюрократичні процедури:

Обов‘язкову реєстрацію, тобто візит у сервісний центр МВС та отримання номерних знаків. Постановку на облік у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки («військкоматі» по-старому) та отримання відповідних паперових довідок: про постановку на облік автомобіля та про зняття з нього — після продажу.

Через архаїчність та складність таких норм, на практиці їх майже не дотримуються. Комісійні майданчики, викуповуючи авто, не укладають офіційного договору купівлі-продажу, а беруть нотаріальну довіреність у колишнього власника. Перереєстровують авто уже згодом, коли знаходять на нього покупця.

Як наслідок — ці операції ніде не фіксуються, не відображаються у бухгалтерії компанії та, відповідно, з них не сплачують жодних податків.

Що пропонує законопроєкт?

Співавтор законодавчої ініціативи, народний депутат Ярослав Железняк у коментарі Інституту досліджень авторинку розповів, що у профільний «податковий» комітет Верховної Ради звернулася Європейська Бізнес Асоціація.

У своєму листі вони просять внести зміни до Закону України «Про дорожній рух» № 3353-XII від 30 червня 1993 року та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21 жовтня 1993.

Зміни до першого закону дозволять компаніям, що мають відповідний код діяльності (торгівля транспортними засобами) та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС не реєструвати автомобілі на себе, якщо вони придбані для подальшого перепродажу.

Зміни до другого закону позбавляють зайвого навантаження на ТЦК та СП, що особливо актуально в умовах воєнного стану. Натомість обмін даними про транспортні засоби можна організувати в електронній формі — так буде швидше й ефективніше, каже народний депутат.

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Як це виглядатиме на практиці?

У разі ухвалення змін, автомобільним комісійним майданчикам стане простіше, пояснюють експерти Інституту досліджень авторинку. Швидкий продаж вживаного автомобіля чи обмін на новіший (послуга трейд-ін) — можуть стати на крок ближче до того, як це відбувається у країнах Євросоюзу:

Власник привозить старе авто на комісійний майданчик; Машину перевіряють, оцінюють та укладають договір купівлі-продажу; Продавець отримує гроші за авто, або доплачує різницю, якщо обирає інше; З цього моменту саме автосалон вважатиметься юридичним власником машини. Хоч номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію залишаються старими, жодних претензій до попереднього власника не буде; Коли на автомобіль знаходиться покупець, комійний магазин виписує новий договір купівлі-продажу, від себе, і уже на основі цього в Сервісному центрі МВС видадуть нові номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію.

Як можуть вплинути на ринок такі зміни?

За інформацією Інституту досліджень авторинку, у 2022 році українці перепродали всередині країни з рук в руки 711,7 тисячі вживаних легковиків (і це лише офіційні операції). Для порівняння, нових за аналогічний період зареєстрували лише 39,1 тисячі. Тобто обсяги торгів вживаними авто щонайменше у 18 разів переважають продажі нових. При цьому у 97,8%випадків покупцями були фізичні особи. І хоч на вулицях ми можемо побачити багато майданчиків продажу вживаних авто, у статистиці їх діяльність майже не відображена.

Пропоновані зміни можуть створити сприятливі умови для «легалізації» торгівлі вживаними автомобілями, розвитку легальних майданчиків з продажу вживаних авто, та надати переваги тим, хто хоче займатися цим бізнесом цивілізовано, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.