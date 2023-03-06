Сегодня юрлицам невыгодно оформлять сделки купли-продажи подержанных автомобилей. Нардепы хотят изменить ситуацию.

Народные депутаты Украины Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк и другие зарегистрировали в парламенте законопроект №9083. Им предлагают упростить торговлю подержанными автомобилями.

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В чем проблема?

Упрощение предлагают для компаний, торгующих машинами с пробегом. Сегодня закон требует от них соблюсти две обязательные бюрократические процедуры:

Обязательная регистрация, то есть визит в сервисный центр МВД и получение номерных знаков. Постановку на учет в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки («военкомате» по старинке) и получение соответствующих бумажных справок: о постановке на учет автомобиля и о снятии с него после продажи.

Из-за архаичности и сложности таких норм, на практике их почти не соблюдают. Комиссионные площадки, выкупая авто, не заключают официальный договор купли-продажи, а берут нотариальную доверенность у бывшего владельца. Перерегистрируют авто уже потом, когда находят на него покупателя.

Как следствие, эти операции нигде не фиксируются, не отражаются в бухгалтерии компании и, соответственно, с них не платят никаких налогов. «В случае каких-либо проблем с автомобилем, юридически с такой комиссионкой покупатель дела не имеет вообще – ведь владельцем остается тот, кто указан в свидетельстве о регистрации», – говорит эксперт.

Что предлагает законопроект?

Соавтор законодательной инициативы, народный депутат Ярослав Железняк в комментарии Институту исследований авторынка рассказал, что в профильный налоговый комитет Верховной Рады обратилась Европейская Бизнес Ассоциация.

В своем письме они просят внести изменения в Закон Украины "О дорожном движении" № 3353-XII от 30 июня 1993 года и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" № 3543-XII от 21 октября 1993 года.

Изменения в первый закон позволят компаниям, имеющим соответствующий код деятельности (торговля транспортными средствами) и стоящие на учете в Главном сервисном центре МВД не регистрировать автомобили на себя, если они приобретены для дальнейшей перепродажи.

Изменения во второй закон лишают излишней нагрузки на ТЦК и СП, что особенно актуально в условиях военного положения. Обмен данными о транспортных средствах можно организовать в электронной форме — так будет быстрее и эффективнее, говорит народный депутат.

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Как это будет выглядеть на практике?

В случае принятия изменений автомобильным комиссионным площадкам станет проще, объясняют эксперты Института исследований авторынка. Быстрая продажа подержанного автомобиля или обмен на более новый (услуга трейд-ин) могут стать на шаг ближе к тому, как это происходит в странах Евросоюза:

Владелец привозит подержанный автомобиль на комиссионную площадку; Машину проверяют, оценивают и заключают договор купли-продажи; Продавец получает деньги за авто или доплачивает разницу, если выбирает другое; С этого момента именно автосалон будет считаться юридическим владельцем машины. Хотя номерные знаки и свидетельство о регистрации остаются прежними, никаких претензий к предыдущему владельцу не будет; Когда на автомобиль находится покупатель, комиссионка выписывает новый договор купли-продажи от себя и уже на основе этого в Сервисном центре МВД выдадут новые номерные знаки и свидетельство о регистрации.

Как могут повлиять на рынок подобные изменения?

По информации Института исследований авторынка, в 2022 году украинцы перепродали внутри страны из рук в руки 711,7 тысячи подержанных легковушек (и это только официальные операции). Для сравнения, новых за аналогичный период зарегистрировали всего 39,1 тысяч. То есть объемы торгов подержанными авто по меньшей мере в 18 раз превосходят продажи новых. При этом в 97,8% случаев покупателями были физические лица. И хотя на улицах мы можем увидеть много площадок продаж подержанных авто, в статистике их деятельность почти не отражена.

Предлагаемые изменения могут создать благоприятные условия для «легализации» торговли подержанными автомобилями, развития легальных площадок по продаже подержанных авто и предоставить преимущества тем, кто хочет заниматься этим бизнесом цивилизованно, утверждают эксперты Института исследований авторынка.