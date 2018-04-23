Часи, коли автозапчастини продавалися на авторинках, вірно і невблаганно закінчуються. Зараз на просторах інтернету можна знайти практично будь-яку деталь для автомобіля. Як це зробити самостійно?

Для того, щоб самостійно підібрати запчастини для автомобіля, потрібні хоча б базові знання про його влаштування і розуміння принципів роботи основних систем і механізмів автомобіля. Всі інші необхідні інструменти є у відкритому доступі.

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Вибираємо потрібну запчастину

Найчастіше для підбору використовують онлайн каталоги. Більшість з них безкоштовні. Вони є на сайтах більшості он-лайн автомагазинів. Наприклад, на сайті atr.com.ua є і оригінальні каталоги, і неоригінальні каталоги. Найбільш правильним варіантом є підбір за оригінальним каталогом з використанням VIN-коду автомобіля (17-значний код, вказаний в техпаспорті). Наведений для прикладу каталог зручний і непогано візуалізований.

Шукаємо запчастину в інтернет-магазині

Знайшовши потрібну деталь, її пропонується тут-же замовити. Але поспішати не варто. Набагато корисніше буде скопіювати номер деталі і дізнатися ціну на цю запчастину в інших інтернет-магазинах. У більшості випадків, на сайтах, які торгують автозапчастинами, є рядок пошуку, за допомогою якого можна, знаючи номер деталі, легко і швидко дізнатися її ціну.

Умовно можна поділити продавців автозапчастин України на кілька категорій. Перша і найдорожча – посередники. Такі інтернет-магзіни як exist.ua, atr.com.ua, autoklad.ua, dok.dbroker.com.ua та інші їм подібні. Ці майданчики уклали контракти з великими постачальниками запчастин і займаються рітейлом.

Запчастини для оптових клієнтів

Є інша категорія компаній, основними клієнтами яких є вищезгадані торгові майданчики, а також дрібні і середні СТО. Такі оптові компанії як intercars.com.ua, elit.ua і autotechnics.ua пропонують запчастини за дуже привабливими цінами. Офіційний роздрібний прайс приблизно відповідає ринковим цінам. Але ті, хто купують у них хоча б на 100 тис. грн на місяць, як правило, отримують знижку 35-40%.

Але біда в тому, що великі компанії дуже неохоче займаються роздрібними продажами, особливо за оптовими цінами. Інтернет-магазинів багато, і кожен з них хоче заробити на продажі запчастин. Але специфіка бізнесу автозапчастин така, що у будь-якого посередника з часом накопичується склад. Невірно замовлені, поворотні, невідповідні клієнту позиції осідають мертвим вантажем, заморожуючи оборотні кошти.

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Де варто шукати запчастини в першу чергу

Одним з механізмів вирішення проблеми з неліквідом для багатьох дрібних торговців запчастинами став ресурс avto.pro. Він же підвищив конкуренцію між дрібними гравцями і став дуже цікавим для кінцевого споживача. Тому, мабуть, перше місце в Мережі, звідки варто починати пошук запчастин – це avto.pro.

Але про інші ресурси теж забувати не варто. Для будь-якого продавця участь в системі avto.pro платна, а платити майданчику хочуть не всі – деякі вважають за краще зробити знижку клієнтові.