Ось такий білоруський багатотонний хай-тек.

На полігоні “БелАЗ” успішно пройшли випробування безпілотного фронтального навантажувача БелАЗ-78250, керованого з віддаленого місця оператором.

Про безпілотники "КамАЗ" ми вже чули, білоруси вирішили не відставати від трендів та обладнали важкий кар’єрний ковшовий навантажувач системою дистанційного управління. Оператор, що керував рухом та операціями машини, знаходився на відстані близько 2500 км.

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Поштовхом для роботи у напрямку безпілотників став стрімкий розвиток подібних систем іншими автовиробниками, а також прагнення автовиробника збільшити ефективність своєї техніки, оскільки сьогодні гірськодобувна справа усе ще є вкрай важкою і небезпечною справою.

Пілотний проект білоруська компанія планує запустити вже на початку наступного року в одному з кар'єрів компанії СУЕК в Хакасії: п'ять кар'єрних самоскидів і один навантажувач будуть управлятися одним оператором.

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