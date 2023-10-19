Honda продемонструвала повністю електричний роботизований Autonomous Work Vehicle для заміни дефіцитної робочої сили та підтримки повторюваних завдань в наземних службах аеропортів – моніторингового огляду безпеки по всьому периметру, транспортування авіаційного обладнання та буксирування багажних візків.

Показ машини AWV на різних операціях відбувся в аеропорту Торонто Пірсон, в ході чого продемонстровано перше у своєму роді автономне рішення для перевірки периметра, що відразу може зняти проблему нестачі робочої сили та поліпшує результати безпеки режимної зони. Окрім цього, машина показала свої можливості на інших аеродромних операціях.

Вперше Honda показала спецмашину як концепт на CES 2018. Відтоді автономний робочий автомобіль довели до експлуатаційного зразка і нині йде його просування в автопарки спецтехніки аеропортів. На першому етапі виробник запросив зацікавлені сторони взяти тестові машини на випробувальні роботи в польових умовах.

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"Наша автономна робоча машина Honda була перевірена на користь підвищення ефективності та безпеки на робочому місці за допомогою попередніх польових випробувань, тому ми готові перейти до наступного етапу вивчення реальних застосувань з операторами аеродромів. Коли ми працюємо над комерціалізацією Honda AWV, ми хочемо зрозуміти потреби операторів аеродромів і керівництва аеропортів для створення нових цінностей шляхом оптимізації операцій, підвищення ефективності безпеки та допомоги в досягненні цілей екологічної стійкості аеродрому", — сказав менеджер із системної інженерії. American Honda Motor Джейсон Ван Бурен.

Honda AWV електричний чотириколісний автомобіль, розроблений Науково-дослідним інститутом Honda. Фото: Honda

Повністю електричний позашляховик може працювати автономно або в ручному режимі за допомогою дистанційного керування. Використовуючи систему програмного забезпечення Honda на основі інтерфейсу планшета, оператор може розробляти маршрути для AWV задля переміщення робочим майданчиком, встановлюючи точки початку та зупинки або створюючи карту робочого майданчика.

Як мобільна платформа Honda AWV може перевозити матеріали, приєднувати або перевозити функціональне обладнання, таке як датчики чи камери, а також буксирувати інструмент для технічного обслуговування чи причіп.

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Для демонстрації в аеропорту Торонто Пірсон компанія Honda продемонструвала перше у своєму роді автономне рішення для перевірки периметра огорожі, яке використовує функції картографування AWV і виявлення перешкод, дозволяючи AWV без особливих зусиль переміщатися по маршрутах перевірки та сповільнювати або зупинятися, щоб уникнути зіткнення з перешкодою.

Завдяки стереоскопічній камері ZED автономний робочий автомобіль Honda (AWV) може з легкістю долати складні перешкоди. Фото: Honda

Оперативна система штучного інтелекту Illuminex AI забезпечує оцінку умов аеродрому в реальному часі та попередження про потенційну небезпеку. Хмарне програмне забезпечення AIROps™ від Eagle Aerospace дозволяє автоматизовано реєструвати невідповідності в режимі реального часу під час процесу перевірки.

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Honda вивчає інші варіанти використання AWV для підвищення ефективності наземних операцій на аеродромах і в аеропортах. Наприклад, AWV може перевозити та транспортувати деталі та обладнання літаків, а працівники можуть приєднувати до AWV косарку для боротьби з рослинністю навколо аеродромів, а також інструмент FOD (сміття сторонніх предметів) для видалення сміття зі злітно-посадкових смуг і перонів аеропорту. AWV може буксирувати багажний візок або причіп до літака та від нього.

Роботизований автомобіль використовує камеру для моніторингу в режимі реального часу та набір датчиків для автономної роботи, включаючи GPS для визначення місцеперебування, радар і LiDAR для виявлення перешкод.