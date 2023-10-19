Honda продемонстрировала полностью электрический роботизированный Autonomous Work Vehicle для замены дефицитной рабочей силы и поддержки повторяющихся задач в наземных службах аэропортов – мониторингового обзора безопасности по всему периметру, транспортировки авиационного оборудования и буксировки багажных тележек.

Демонстрация машины AWV на различных операциях состоялось в аэропорту Торонто Пирсон, в ходе чего показано первое в своем роде автономное решение для проверки периметра, что сразу может снять проблему нехватки рабочей силы и улучшает результаты безопасности режимной зоны. Кроме того, машина показала свои возможности на других аэродромных операциях.

Впервые Honda засветила спецмашину в качестве концепта на CES 2018. С тех пор работ-автомобиль довели до эксплуатационного образца и сейчас идет его продвижение в автопарки спецтехники аэропортов. На первом этапе изготовитель пригласил заинтересованные стороны взять тестовые машины на испытательные работы в полевых условиях.

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"Наша автономная рабочая машина Honda была проверена в пользу повышения эффективности и безопасности на рабочем месте посредством предварительных полевых испытаний, поэтому мы готовы перейти к следующему этапу изучения реальных применений с операторами аэродромов. Когда мы работаем над коммерциализацией Honda AWV, мы хотим понять потребности операторов" аэродромов и руководства аэропортов для создания новых ценностей путем оптимизации операций, повышения эффективности безопасности и помощи в достижении целей экологической устойчивости аэродрома", — сказал менеджер по системной инженерии. American Honda Motor Джейсон Ван Бурен.

Honda AWV полностью электрический четырехколесный автомобиль, разработанный Научно-исследовательским институтом Honda. Фото: Honda

Полностью электрический внедорожник может работать автономно или в ручном режиме посредством дистанционного управления. Используя систему программного обеспечения Honda на основе интерфейса планшета, оператор может разрабатывать маршруты AWV для перемещения по рабочей площадке, устанавливая точки начала и остановки или создавая карту рабочей площадки.

Как мобильная платформа Honda AWV может перевозить материалы, подсоединять или перевозить функциональное оборудование, например датчики или камеры, а также буксировать инструмент для технического обслуживания или прицеп.

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Для демонстрации в аэропорту Торонто Пирсон компания Honda продемонстрировала первое в своем роде автономное решение для проверки периметра ограждения, использующего функции картографирования AWV и обнаружения помех, позволяя AWV без особого труда перемещаться по маршрутам проверки и замедлять или останавливаться, чтобы избежать столкновения с препятствием.

Благодаря стереоскопической камере ZED автономный автомобиль Honda (AWV) может легко преодолевать сложные препятствия. Фото: Honda

Оперативная система искусственного интеллекта Illuminex AI обеспечивает оценку условий аэродрома в реальном времени и предупреждения потенциальной опасности. Облачное программное обеспечение AIROps™ Eagle Aerospace позволяет автоматически регистрировать несоответствия в режиме реального времени во время процесса проверки.

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Honda изучает другие варианты использования AWV для повышения эффективности наземных операций на аэродромах и аэропортах. Например, AWV может перевозить и транспортировать детали и оборудование самолетов, а работники могут присоединять к AWV косилку для борьбы с растительностью вокруг аэродромов, а также инструмент FOD (мусор посторонних предметов) для удаления мусора из взлетно-посадочных полос и перронов аэропорта. AWV может буксировать багажную тележку или прицеп к самолету и от него.

Роботизированный автомобиль использует камеру для мониторинга в режиме реального времени и набор датчиков для автономной работы, включая GPS для определения местоположения, радар и LiDAR для обнаружения помех.