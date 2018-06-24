З виходом у світ перший кросовер від BMW став мрією для багатьох водіїв. Зараз здійснити її і купити старий X5 можуть багато, адже ціни за екземпляри з іноземною реєстрацією відносно невисокі.

Покупка будь-якого авто марки BMW, в більшості випадків, емоційний вчинок. Машини баварського бренду вибирають не розумом, а серцем. У цьому немає нічого дивного, адже кожна з них дає вельми приємні відчуття від водіння.

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X5 першого покоління не став винятком. Він випускався з 1999 по 2006 рік і розійшовся по світу досить пристойним тиражем. Зараз за BMW Х5 в кузові Е53 з українською реєстрацією просять від 8 000 до 20 000 доларів. Аналогічні авто з європейською реєстрацією коштують від 4 500 до 10 000 доларів.

Кузов

Кузов BMW X5 непогано пручається корозії, якщо порівнювати з іншими баварцями тих же років випуску. Відверто іржаві X5 трапляються вкрай рідко. Пояснюється це головним чином акуратністю і педантичністю колишніх власників, адже при виробництві баварський кросовер не піддавався ніяким додатковим антикорозійним заходам.

Кузов E53 рідко буває вражений корозією

Мотори

Спочатку широка моторна лінійка була звужена методом природного відбору. З усіх запропонованих виробником варіантів українські користувачі найчастіше обирали рядний 3,0 літровий бензиновий мотор або V-подібний атмосферний об'ємом 4,4 літра

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Розважливі європейські споживачі віддавали перевагу версії з надувним 3 літровим дизелем. Відповідно переважна більшість пропонованих автомобілів з європейською реєстрацією обладнані саме таким мотором.

Рядний бензиновий мотор досі страждає від дитячої болячки – періодично виходять з ладу фазорегулятори (BMW їх називають VANOS). Їх несправність супроводжується дзвінким хрюкаючим звуком з передньої частини двигуна на холостому ходу. "Реанімація" фазорегуляторів – операція недешева. Мінімальний бюджет 350-400 доларів. Але якщо знадобиться заміна ланцюгів приводу ГРМ, зірочок, натягувачів та заспокоювачів(що є нормальним явищем після 200-250 тис. км пробігу), то бюджет заходу легко перевалить за 500-800 доларів.

Бензиновий двигун М54 має ряд конструктивних недоліків

Друга болячка рядного бензинового мотора з маркуванням M54 – схильність до перегріву. Несправна термомуфта, яка коштує 80-150 доларів, або термостат заклинив (30-80) доларів, моментально призводять до перегріву з дуже неприємними наслідками. Найчастіше це деформація верхньої частини двигуна (головки блоку циліндрів).

Ще один недолік 3-літрового бензинового мотора – прогораючі циліндри. Блок двигуна виконаний з алюмінієвого сплаву, а циліндри оброблені алюсиловим або никасиловим покриттям. При використанні низькоякісного палива покриття руйнується. Лікується ця недуга "гільзовкою" – залишки прогресивного баварського покриття вирізають і на їх місце упресовують звичайну чавунну гільзу. Бюджет подібної операції – не менше 1500-2000 доларів.

Дизельні мотори

Дизельний мотор, по суті, один – M57, але має кілька варіантів форсування. Найпоширеніші – 184 і 218 к. с. Одне з самих слабких місць – паливна система. Неякісний дизель швидко виводить з ладу бувалий ТНВД, а той, пускаючи стружку, вбиває паливні форсунки. У підсумку, вартість відновлення зазначених деталей досягає 1 000-1 500 доларів. В особливо запущених випадках, коли зношені деталі не підлягають відновленню, рахунок за заміну ТНВД і форсунок стає порівнянним з ціною неростаможеного авто.

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M57 був дуже прогресивним для свого часу мотором. Він оснащений двома турбінами. Зараз власники автомобілів з пробігом більше 200 тис. км. розплачуються за економію палива і прекрасні динамічні показники, якими користувалися попередні власники. Конструкція з двох турбін досить складна в ремонті. Бюджет на зняття, реставрацію та встановлення обох турбін – 1 000-1 500 доларів. Дві турбіни роблять мотор потужним і економічним, але дорогим в утриманні та ремонті

Також уваги потребує ланцюговий привід ГРМ. Нормальний ресурс ланцюга – близько 250-300 тис. км. Якщо вчасно не помітити дзвінкого металевого звуку, що доноситься з передньої частини двигуна при скиданні обертів, то можна зіткнутися з обривом ланцюга. Характерна особливість M57 в тому, що при обриві ланцюга не тільки гнуться клапани, але й вириваються болти кріплення розподільних валів. У таких випадках двигун ремонтують вкрай рідко – це економічно не доцільно. Простіше за 2-3 тисячі доларів купити мотор з розбирання.

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Поширена і легко виліковна несправність М57 – клапан рециркуляції відпрацьованих газів (EGR). Його просто блокують, після чого витрата палива зменшується, а динаміка покращується. Страждають тільки показники екологічності, які в більшості випадків, власників Х5 мало хвилюють.

АКПП

Автоматичні коробки передач на BMW X5 – досить примхливий вузол. До того ж дуже дорогий в ремонті. Багато водіїв вважали X5 і позашляховиком і спортивним автомобілем. Різкі старти і тривалі пробуксовки в снігу або піску швидко виводять автомат з ладу. Вкрай болісно агрегати компанії ZF реагують на порушення регламенту обслуговування. Перші ознаки прийдешніх неприємностей – ривки при включенні "драйву", смикання при перемиканнях і запах горілого на кінчику щупа рівня масла АКПП.

Версія із слабофорсованими дизелями АКПП живуть довше

У випадку з дизельними моторами краще віддавати перевагу слабким версіями. В них АКПП мають шанси прожити довше. До речі, M57 добре подається чіп-тюнінгу. Його потужність можна збільшити до 300 і більше к. с., але коробка передач з такими навантаженнями не справляється і вмирає дуже швидко.

Підвіска

В плані підвіски BMW X5 має багато спільного з BMW 5-серії в кузові E39. Як у хорошому, так й у поганому сенсі. За відмінну керованість доводиться розплачуватися невисокою надійністю. Раз на 50-80 тис. км пробігу важкий X5 потребує заміни всіх важелів, тяг і рульових наконечників. Коштує це не дешево – 400-700 доларів залежно від оригінальності деталей. Раз на 150-200 тис. вимагає перебирання рульова рейка (200-400 доларів).



Деталі підвіски на важкому автомобілі живуть не довго

Задня підвіска рідше вимагає уваги. Разом з перебиранням передньої підвіски ззаду може знадобитися лише заміна нижніх плаваючих сайлетблоків (близько 200 доларів разом з роботою). Інші важелі і сайлетблоки виходжують по 150-200 тис. км.

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Передні і задні амортизатори у версій з "залізною" підвіскою ходять по 150-200 тис. Вдвічі більший ресурс у пружин. Заміна чотирьох амортизаторів обійдеться в 400-800 доларів, а вартість нових пружин з заміною починається від 350-400 доларів.

Пневматична підвіска зустрічається не часто. Вона вважається не надійною і дорогою – регулярно докучає неприємностями. Найчастіше, саме в 50-150 тис. км. з ладу виходять пневматичні балони, які коштують як мінімум по 200 доларів за кожен. Також може вийти з ладу компресор або блок управління. Регулярно дають збій і датчики положення кузова. Власники часом втомлюються боротися з постійними капризами пневматики і встановлюють звичайну пружинну підвіску.

Електрика

Електрична частина у BMW X5 в міру примхлива. Крім старечих хвороб, пов'язаних з пересохшою ізоляцією і окисленими роз'ємами, X5 страждають "глюками" у багатьох системах. Але маючи базові знання по частині пристрою автомобіля і його електронних систем більшість несправностей можна "виловити" самостійно за допомогою ноутбука і діагностичного приладу BMW inpa. Його ціна 30-60 доларів.



Прилад для самостійної діагностики електронних систем коштує недорого

Висновок Auto24

Покупка уживаного автомобіля – справа ризикована. Якщо мова йде про BMW, ризик зростає. Але якщо в якості покупки розглядається BMW на іноземній реєстрації, ризики просто злітають до небес. Поки ніхто не знає, як будуть розвиватися події з легалізацією або забороною експлуатації авто на єврономерах. Звичайно, шанси здати автомобіль на розбирання в разі серйозної поломки або зміни законодавства нікуди не діваються. От тільки ціна цієї "здачі" може виявитися смішною, у порівнянні з нинішньою вартістю X5 на іноземній реєстрації.

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