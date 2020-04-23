Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами очільника міста, до кінця квітня повинні закінчити перший етап капітального ремонту Борщагівського шляхопроводу.

Фахівці «Київавтодору» повністю замінили основну конструкцію мосту, причому без повного перекриття руху. Зокрема, замінили 33 балки прогонових будов та 9 аварійних опор. Також влаштували нові перехідні плити, нанесли гідроізоляцію та двошарове асфальтобетонне покриття автопроїзду.

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А вже на початку травня дорожники перейдуть до наступного етапу – ремонту проїжджої частини та тротуару в напрямку Кільцевої дороги. І до кінця цього року Борщагівський шляхопровід буде повністю оновлений, - обіцяє Кличко.

Востаннє цей шляхопровід капітально ремонтували в 1965 році. За цей час він дуже «втомився».

Паралельно сьогодні тривають роботи з будівництва двох пішохідних мостів над лінією швидкісного трамваю. Старі переходи, збудовані у 1983 році, жодного разу не ремонтували і вони перебували в аварійному стані.

Новий пішохідний міст біля кінотеатру «Лейпциг» вже майже готовий. Його відкриють в травні. Тривають роботи і на пішохідному мосту над проспектом Любомира Гузара - там приступили до фінального етапу робіт.

Нагадаємо, що Шулявський міст досі не відкрили повністю.