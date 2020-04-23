Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам главы города, до конца апреля должны закончить первый этап капитального ремонта Борщаговского путепровода.

Специалисты «Киевавтодора» полностью заменили основную конструкцию моста, причем без полного перекрытия движения. В частности, заменили 33 балки пролетных строений и 9 аварийных опор. Также устроили новые переходные плиты, нанесли гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие автопроезда.

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А уже в начале мая дорожники перейдут к следующему этапу – ремонту проезжей части и тротуара в направлении Кольцевой дороги. И к концу этого года Борщаговский путепровод будет полностью обновлен, – обещает Кличко.

Последний раз этот путепровод капитально ремонтировали в 1965 году. За это время он очень “устал”.

Параллельно сегодня продолжаются работы по строительству двух пешеходных мостов над линией скоростного трамвая. Старые переходы, построенные в 1983 году, ни разу не ремонтировали и они находились в аварийном состоянии.

Новый пешеходный мост возле кинотеатра “Лейпциг” уже почти готов. Его откроют в мае. Продолжаются работы и на пешеходном мосту над проспектом Любомира Гузара – там приступили к финальному этапу работ.

Напомним, что Шулявский мост до сих пор не открыли полностью.