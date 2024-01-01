Bosch використовує ШІ, щоб визначити хибний напрямок руху для водія

Технологія попередження водія про неправильну дорогу (Wrong Way Driver Warning) вже практично готова і незабаром стане доступна для автомобілів із додатком Sirius XM.

Хмарна система відстежуватиме транспортні засоби, коли вони наближаються до в’їзду або виїзду з автомагістралі, і попереджатиме водія, якщо вони рухаються в неправильному напрямку. Про це розповідає trucknews.com.

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Технологія зі ШІ також забезпечить звукове сповіщення іншим водіям, які мають Sirius XM, якщо водій наближається до них у неправильному напрямку.

Президент компанії Bosch у Північній Америці Пол Томас зазначив, що у 2022 році в США сталося понад 700 смертей через неправильне керування автомобілем, що за останні п’ять років на 60% більше.

Пол Томас розповідає на пресконференції Bosch про новації на основі штучного інтелекту для водіїв вантажівок. Фото: Стів Фехт

Розробники Bosch також поділилися на традиційному заході для ЗМІ потенціалом технології гальмування, щоб зробити водіння безпечнішим і доступнішим. Вони співпрацювали з канадським автогонщиком Indy Робертом Вікенсом, котрий страждав на параліч після жахливої аварії на трасі Pocono Raceway у 2018 році.

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Той у 2022 році зміг повернутися до гонок завдяки партнерству з компанією Bosch, яка створила для водія гальмівну систему з ручним керуванням.

"Bosch використав електричну гальмівну систему на основі технології гальм за проводом, використовуючи програмне забезпечення для розумного балансування гальмівного моменту з традиційними гідравлічними гальмами. Відчуття, чуйність і додаткова технологія дозволяють мені гальмувати швидше і стабільніше, ніж з попередньою гальмівною системою. Я міг керувати транспортним засобом так само як інші водії", – пояснив Вікенс.

Канадський автогонщик Роберт Вікенс на прес-конференції Bosch у Лас-Вегасі 6 січня 2025 року. Фото: Стів Фехт

Компанія вважає, що бізнес-організації зобов’язані навчати своїх людей потенціалу ШІ. Нині у компанії Bosch працює понад 5000 експертів зі штучного інтелекту, і за останні п’ять років у Європі було подано понад 1500 патентів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

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Bosch бачить багато можливостей для ШІ, щоб допомогти людям. Наприклад, штучний інтелект можна використовувати, щоб швидко запропонувати допомогу на дорозі в разі надзвичайної ситуації будь-якою мовою.

Нині 82% респондентів глобального опитування заявили, що планують навчатися ШІ, а 63% вважають, що його слід викладати як окремий предмет у школі.