Bosch использует ИИ, чтобы определить ложное направление движения для водителя

Технология предупреждения водителя о неправильной дороге (Wrong Way Driver Warning) уже практически готова и вскоре станет доступна для автомобилей с приложением Sirius XM.

Облачная система будет отслеживать транспортные средства, когда они приближаются к въезду или выезду с автомагистрали, и предупреждать водителя, если они движутся в неправильном направлении. Об этом рассказывает trucknews.com.

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Технология с ИИ также обеспечит звуковое оповещение другим водителям, которые имеют Sirius XM, если водитель приближается к ним в неправильном направлении.

Президент компании Bosch в Северной Америке Пол Томас отметил, что в 2022 году в США произошло более 700 смертей из-за неправильного управления автомобилем, что за последние пять лет на 60% больше.

Пол Томас рассказывает на пресс-конференции Bosch о новациях на основе искусственного интеллекта для водителей грузовиков. Фото: Стив Фехт

Разработчики Bosch также поделились на традиционном мероприятии для СМИ потенциалом технологии торможения, чтобы сделать вождение более безопасным и доступным. Они сотрудничали с канадским автогонщиком Indy Робертом Викенсом, который страдал параличом после ужасной аварии на трассе Pocono Raceway в 2018 году.

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Тот в 2022 году смог вернуться к гонкам благодаря партнерству с компанией Bosch, которая создала для водителя тормозную систему с ручным управлением.

"Bosch использовал электрическую тормозную систему на основе технологии тормозов по проводу, используя программное обеспечение для разумной балансировки тормозного момента с традиционными гидравлическими тормозами. Ощущения, отзывчивость и дополнительная технология позволяют мне тормозить быстрее и стабильнее, чем с предыдущей тормозной системой. Я мог управлять транспортным средством так же как другие водители", – объяснил Викенс.

Канадский автогонщик Роберт Викенс на пресс-конференции Bosch в Лас-Вегасе 6 января 2025 года. Фото: Стив Фехт

Компания считает, что бизнес-организации обязаны обучать своих людей потенциалу ИИ. Сейчас в компании Bosch работает более 5000 экспертов по искусственному интеллекту, и за последние пять лет в Европе было подано более 1500 патентов, связанных с искусственным интеллектом.

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Bosch видит много возможностей для ИИ, чтобы помочь людям. Например, искусственный интеллект можно использовать, чтобы быстро предложить помощь на дороге в случае чрезвычайной ситуации на любом языке.

Сейчас 82% респондентов глобального опроса заявили, что планируют учиться ИИ, а 63% считают, что его следует преподавать как отдельный предмет в школе.