Пока некоторые автозаводы Европы сворачивают производство, Bosch создает новые структуры

Ожидается, что новая структура объединит научно-производственные и экономические компетенции для успешной зеленой трансформации коммерческих транспортных средств с альтернативными силовыми установками. Это будет сделано в ответ на вызовы времени. Поэтому Bosch, как технологическая компания, расширяет свой портфель соответствующих продуктов и решений.

"Переход коммерческих автомобилей на альтернативные силовые агрегаты будет успешным только при условии, что мы будем оставаться технологически нейтральными и продолжать развивать все виды силовых агрегатов и делать их более эффективными. Переход на альтернативные силовые установки для коммерческих транспортных средств приведет к очередному всплеску роста нашего бизнеса. Подразделение "Мобильность" генерирует четверть продаж благодаря грузовикам и фургонам" – подчеркнул член правления Bosch Маркус Хейн,

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Менеджеры Bosch прогнозируют, что мировое производство автомобилей в 2024 году будет находиться в стагнации по сравнению с предыдущим годом. Если предположить, что последний квартал 2024-го будет благоприятным, то Bosch Mobility предусматривает незначительный рост продаж несмотря на очень сложную рыночную среду.

Что касается будущего, то к 2029 году Bosch Mobility имеет целью достичь мирового объема продаж в более 80 миллиардов евро. По прогнозам Bosch, в 2035 году каждый третий новый грузовик будет иметь аккумуляторную батарею, а каждый десятый – топливный элемент. Каждый раз большее количество подключенного программного обеспечения и услуг для управления автопарком требует, чтобы системы коммерческих транспортных средств эффективно обновлялись.

Фото: Bosch

"Мы убеждены, что новая структура будет особенно полезной для наших клиентов, и в результате наше сотрудничество будет еще более успешным. Мы все хотим, чтобы коммерческие транспортные средства работали эффективнее и безопаснее", – отметил Ян-Оливер Рьорль, исполнительный вице-президент по коммерческим автомобилям и внедорожникам, который возглавит новое подразделение.

Компания прогнозирует, что в 2030 году около 20 процентов всех новых зарегистрированных коммерческих транспортных средств весом более шести тонн будут иметь аккумуляторно-электрические силовые установки, тогда как доля топливных элементов составит около трех процентов.

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К 2035 году на каждом третьем грузовике будет установлена электробатарея, а на каждом десятом – топливный элемент.

Автомобили на водородных двигателях также будут присутствовать на дорогах, хотя и в меньшем количестве. Ясно одно: грузовой транспорт может стать электрическим только при наличии соответствующей инфраструктуры.

"Нам нужно последовательное и быстрое расширение электрических и водородных заправочных станций в Германии и Европе", – прокомментировал Маркус Хейн.

Фото: Bosch

Bosch считает, что различные технологии силовых агрегатов не конкурируют между собой. Наоборот, их разнообразие позволяет производителям выбрать оптимальное решение для каждой сферы применения.

Это означает, что Bosch не только продолжает развивать технологические решения для аккумуляторов, топливных элементов и водородных двигателей, но и делает современные двигатели внутреннего сгорания еще более эффективными.

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К тому же имеющийся автопарк является гигантским, поэтому синтетическое топливо также может сыграть важную роль в борьбе с изменением климата.