Поки деякі автозаводи Європи згортають виробництво, Bosch створює нові структури

Очікується, що нова структура об'єднає науково-виробничі та економічні компетенції задля успішної зеленої трансформації комерційних транспортних засобів з альтернативними силовими установками. Це буде зроблено у відповідь на виклики часу. Тож Bosch, як технологічна компанія, розширює свій портфель відповідних продуктів і рішень.

"Перехід комерційних автомобілів на альтернативні силові агрегати буде успішним лише за умови, що ми залишатимемося технологічно нейтральними та продовжуватимемо розвивати всі види силових агрегатів і робити їх ефективнішими. Перехід на альтернативні силові установки для комерційних транспортних засобів призведе до чергового сплеску зростання нашого бізнесу. Підрозділ «Мобільність» генерує чверть продажів завдяки вантажівкам і фургонам" – наголосив член правління Bosch Маркус Хейн,

Читайте також Нова версія склоочисника Bosch для Scania: що змінилося

Менеджери Bosch прогнозують, що світове виробництво автомобілів у 2024 році перебуватиме в стагнації порівняно з попереднім роком. Якщо припустити, що останній квартал 2024-го буде сприятливим, то Bosch Mobility передбачає незначне зростання продажів попри дуже складне ринкове середовище.

Щодо майбутнього, то до 2029 року Bosch Mobility має на меті досягти світового обсягу продажів у понад 80 мільярдів євро. За прогнозами Bosch, у 2035 році кожна третя нова вантажівка матиме акумуляторну батарею, а кожна десята – паливний елемент. Щоразу більша кількість підключеного програмного забезпечення та послуг для управління автопарком вимагає, щоб системи комерційних транспортних засобів ефективно оновлювалися.

Фото: Bosch

"Ми переконані, що нова структура буде особливо корисною для наших клієнтів, і в результаті наша співпраця буде ще успішнішою. Ми всі хочемо, щоб комерційні транспортні засоби працювали ефективніше та безпечніше", — відзначив Ян-Олівер Рьорль, виконавчий віцепрезидент з комерційних автомобілів і позашляховиків, який очолить новий підрозділ.

Компанія прогнозує, що у 2030 році близько 20 відсотків усіх нових зареєстрованих комерційних транспортних засобів вагою понад шість тонн матимуть акумуляторно-електричні силові установки, тоді як частка паливних елементів становитиме близько трьох відсотків.

Читайте також З’явилась нова серія резервних акумуляторів Bosch

До 2035 року на кожній третій вантажівці буде встановлено електробатарею, а на кожній десятій – паливний елемент.

Автомобілі на водневих двигунах також будуть присутніми на дорогах, хоча і в меншій кількості. Зрозуміло одне: вантажний транспорт може стати електричним лише за наявності відповідної інфраструктури.

"Нам потрібне послідовне і швидке розширення електричних і водневих заправних станцій в Німеччині та Європі", – прокоментував Маркус Хейн.

Фото: Bosch

Bosch вважає, що різні технології силових агрегатів не конкурують між собою. Навпаки, їхня різноманітність дозволяє виробникам обрати оптимальне рішення для кожної сфери застосування.

Це означає, що Bosch не тільки продовжує розвивати технологічні рішення для акумуляторів, паливних елементів і водневих двигунів, а й робить сучасні двигуни внутрішнього згоряння ще ефективнішими.

Читайте також Bosch покращує показники виробництва завдяки штучному інтелекту

До того ж наявний автопарк є гігантським, тому синтетичне пальне також може відіграти важливу роль у боротьбі зі зміною клімату.