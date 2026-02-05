Якою буде бронемашина Sova, розроблена грецькими та українськими фахівцями

За повідомленням edrmagazine.eu, Paramount Greece учора, 4 лютого, оголосила про стратегічну співпрацю з провідною українською оборонною компанією MAC HUB, що знаменує собою важливу віху в європейській промисловій кооперації та швидкому розвитку оборонного виробничого потенціалу України.

Таке партнерство зосереджено на спільній розробці та місцевому виробництві передових наземних платформ і систем, що відповідають вимогам сучасних конфліктів високої інтенсивності.

Якщо більш приземлено та простіше, то мова йде про масовий запуск нової броньованої машини MRAP, що вироблятиметься в Україні.

З порядковим номером один

Українська версія бронемашини MAC OWL "Сова" (Sova) створена у партнерстві з компанією Paramount Group Greece на основі відомого Mbombe 4x4. Допоки існує лише один її український зразок. Але це вже реальний продукт, на ходу та з тестовою історією.

Цей колісний повнопривідний автомобіль пройшов повний цикл балістичних випробувань, він відповідає сучасним стандартам високого захисту.

Головна привабливість у спільній розробці MAC HUB та Paramount Greece в потужному протимінному захисті "Сови" – 4-й клас Stanag навіть не всі "європейці" мають. Фото: Militarnyi

Це не копірка, а повна адаптація

Броньовик локалізовано фахівцями MAC HUB відповідно до умов операційного використання в різних регіонах України. Зазначається, що процес адаптації до цих умов та локалізації пройшов доволі успішно та швидко завдяки "портативній моделі виробництва Paramount, що дозволяє виробляти передові оборонні системи в країні, забезпечуючи суверенітет, безпеку поставок та швидку масштабованість".

Захист екіпажу і десанту в пріоритеті

Експерти визнають, що броньований автомобіль MAC OWL Sova є знаковим досягненням для оборонної промисловості України, ставши одним з найбільш захищених бронетранспортером MRAP, коли-небудь виробленим в Україні.

Машину сертифіковано а стандартом STANAG 4569 Level 4a/4b протимінного захисту. Це вказує на те, що автомобіль спроможний витримувати детонацію 10-кілограмового заряду вибухівки як під колесом, так і під корпусом – критично важлива вимога в сучасних операційних умовах, коли театр бойової зони перевантажений мінами та саморобними вибуховими пристроями.

Салон-капсула "Сови" вбереже від уражень стрілецькою зброєю, великих й малих шматків мін під колесами, шину відрвати може, але всередину аламки не потраплять. Фото: Militarnyi, Defense Express

Війни в паркетних умовах не буває

Посилене шасі "Сови", ходова якої має колісну формулу 4x4, створено на основі рішень від AxleTech International, що постачає комплектуючі й до відомих американських машин MaxxPro, що свого активно постачалися Силам оборони. Колеса взаємозамінні між цими машинами, що потенційно додає додаткове полегшення в обслуговуванні для військових.

Все зроблено так, аби подолати найпотужніші виклики снігової зими, морозу, весняної чи осінньої багнюки й бездоріжжя. Відповідно цього підібрано силовий набір та трансмісію.

Армійське "таксі" фронтового гарту

Автомобіль масою понад 15 тонн отримав 8,9-літровий турбодизельний двигун Cummins потужністю 450 к.с. та автоматичну коробку передач від Allison. Кліренс тут як у армійського КрАЗа чи Tatra. Шини мають обов'язкову систему централізованого підкачування та бортову апаратуру РЕБ на даху.

Продемонстрована днями версія "Сови" зроблена як армійське таксі – позаду екіпажу салон десанту має шість відкидних крісел. Туди вхід по відкидній гідравлічній рампі (апарелі). Але це лише основна версія.

У планах MAC HUB та Paramount Greece вже є робочі креслення та напрацювання для випуску на базовій основі командно-штабної та евакуаційної машини на чотири ноші у двоярусній схемі розміщення вздовж бортів. Розглядаються й інші варіанти.

Партнерство з розробкою бронемашини, що вже отримує схвальні відгуки експертів, знаменує собою офіційний вихід обох компаній на європейський ринок оборонної продукції. Фото: Defense Express

Європейський ринок MRAP також в планах

Підписання угоди MAC HUB та Paramount Greece здійснено на фоні загострення проблем безпеки по всій Європі. Російсько-український конфлікт докорінно змінив ландшафт загроз на континенті, підкреслюючи нагальну потребу в бойовій готовності збройних сил, стійких ланцюгах поставок та суверенних промислових можливостях.

"Поєднуючи передовий дизайн платформи та промисловий досвід Paramount Greece з досвідом роботи на передовій та виробничими потужностями MAC HUB в країні, це партнерство пропонує модель для майбутньої оборонної співпраці між Європою та Україною. Воно гарантує, що критично важливі системи можуть вироблятися, обслуговуватися та розвиватися на місцевому рівні, зменшуючи залежність від зовнішніх ланцюгів поставок та прискорюючи експлуатаційну доступність", – заявили в Paramount Greece.