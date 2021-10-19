Онук королеви Великої Британії, герцог Кембріджський, граф Стратернскій і барон Каррікфергюс принц Вільям, у супроводі дружини, відвідав офіційні заходи на своєму новому автомобілі – Audi RS e-tron GT.

Принц Вільям є старшим сином старшого сина королеви Великобританії, що робить його другим у списку престолонаступників, а отже – уособленням майбутнього нації. Принц і раніше виступав за необхідність активніших дій для покращення ситуації зі зміною клімату і переходу до чистого майбутнього, однак лише цього року серйозно взявся за це питання.

Дізнайтесь також: Honda пішла в наступ з електрокарами нового покоління: фото

Одним із перших і найбільш помітних кроків принца Вільяма на шляху до кліматичного очищення стало відкриття премії Earthshot, яка протягом наступного десятиліття присудить близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів проєктам, які можуть змінити світ для краще.

Офіційний захід з нагоди відкриття премії відбувся у Олександрівському палаці в Лондоні, куди вінценосний герцог та герцогиня Кейт прибули на електромобілі.

Британські ЗМІ стверджують, що Audi RS e-tron GT вже прописався в автопарку королівської флотилії, а на території Кенсінгтонського палацу вже встановлено кілька зарядних станцій. Це лише “перша фаза проєкту з встановлення пунктів зарядки у всьому Королівському маєтку”, – повідомляє Daily Mail.

Audi RS e-tron GT дебютував ​​на початку 2021 року, як більш спортивна і потужна версія e-tron GT. Пара моторів електрокара продукує 598 к.с. потужності, а батарея забезпечує пробіг у 455 км між зарядками та можливість швидкого відновлення ресурсу. RS e-tron GT швидкий, потужний і дуже недешевий – базова версія модель коштує у Великобританії від 112 250 фунтів. В Україні цей електрокар також доступний за ціною від 3 182 923 гривні.