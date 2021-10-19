Внук королевы Великобритании, герцог Кембриджский, граф Стратернский и барон Каррикфергюс принц Уильям, в сопровождении жены, посетил официальные мероприятия на своем новом автомобиле – Audi RS e-tron GT.

Принц Уильям является старшим сыном старшего сына королевы Великобритании, что делает его вторым в списке престолонаследников, а следовательно – олицетворением будущего нации. Принц и раньше выступал за необходимость более активных действий для улучшения ситуации с изменением климата и перехода к чистому будущему, однако лишь в этом году серьезно взялся за этот вопрос.

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Одним из первых и наиболее заметных шагов принца Уильяма на пути к климатической очистке стало открытие премии Earthshot, которая в течение следующего десятилетия присудит около 50 миллионов фунтов стерлингов проектам, которые могут изменить мир к лучшему.

Официальное мероприятие по случаю открытия премии состоялось в Александровском дворце в Лондоне, куда венценосный герцог и герцогиня Кейт прибыли на электромобиле.

Британские СМИ утверждают, что Audi RS e-tron GT уже прописался в автопарке королевской флотилии, а на территории Кенсингтонского дворца уже установлено несколько зарядных станций. Это лишь “первая фаза проекта по установке пунктов зарядки во всем Королевском поместье”, – сообщает Daily Mail.

Audi RS e-tron GT дебютировал в начале 2021 года, как более спортивная и мощная версия e-tron GT. Пара моторов электрокара производит 598 л. с. мощности, а батарея обеспечивает пробег в 455 км между зарядками и возможность быстрого восстановления ресурса. RS e-tron GT быстрый, мощный и очень недешевый – базовая версия модель стоит в Великобритании от 112 250 фунтов. В Украине этот электрокар также доступен по цене от 3 182 923 гривны.